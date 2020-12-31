Хостинг 1С БитриксОфициальный сертифицированный
хостинг для продуктов 1С Битрикс
Тематика страницы

Битрикс хостинг с ускорением и тестовым периодом 20 дней

Работаем 24/7
8 800 350-77-51
Клиентское меню (аноним)
bitrixОдобрено 1С Битрикс

Стандартные тарифы хостинга для 1С Битрикс

Идеально подходят для информационных сайтов, порталов, сайтов услуг и лендингов созданных на 1С Битрикс.
скроллинг тарифов
хостинг 1с битрикс
Битрикс Demo
Демо-тариф
с гибкими настройками
Тест на 20 дней
Испытайте BitrixBoost
Заказать тест
Диагностика и оптимизация
Нет
Производительность
до 240
Сайтов
1 шт.
Баз данных
1 шт.
FTP
1 шт.
Почта
нет
Поддержка SSL
нет
Локации
Мск/Спб
Объем диска
до 100 GB(SSD)
Процессор
5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
до 1024 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Self Care
хостинг 1с битрикс
Битрикс SSD-3
Подходит для редакции
“Старт”, на 1 простой сайт.
от 39 руб./мес.
5% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Нет
Производительность
140+
Сайтов
1 шт.
Баз данных
1 шт.
FTP
2 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
Мск/Спб
Объем диска
3 GB(SSD)
Процессор
1 Ghz(Intel Core-i7)
Оперативная память
128 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Minimum
хостинг 1с битрикс
Битрикс SSD-5
Оптимальный тариф для
редакции “Стандарт”
от 236 руб./мес.
7% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
155+
Сайтов
5 шт.
Баз данных
5 шт.
FTP
5 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
Мск/Спб
Объем диска
5 GB(SSD)
Процессор
2 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
512 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Medium
хостинг 1с битрикс
Битрикс SSD-10
Тариф подходит для
редакции “Малый бизнес”
от 316 руб./мес.
2% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
170+
Сайтов
10 шт.
Баз данных
10 шт.
FTP
10 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
Мск/Спб
Объем диска
10 GB(NVMe+SSD)
Процессор
5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
1024 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Medium
хостинг 1с битрикс
Битрикс SSD-15
Лучший тариф для редакции
"Малый бизнес".
от 399 руб./мес.
5% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
180+
Сайтов
15 шт.
Баз данных
15 шт.
FTP
15 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
Мск/Спб
Объем диска
15 GB(NVMe+SSD)
Процессор
5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
1536 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Medium
хостинг 1с битриксAmazon Web Services powered
Битрикс SSD-25
Тариф подходит для редакции
"Бизнес".
от 796 руб./мес.
5% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
190+
Сайтов
25 шт.
Баз данных
25 шт.
FTP
25 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
на выбор
Объем диска
25 GB(NVMe+SSD)
Процессор
2 x 5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
2048 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Maximum
хостинг 1с битриксAmazon Web Services powered
Битрикс SSD-50
Оптимальный для редакции
"Бизнес".
от 1 195 руб./мес.
2% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
200+
Сайтов
50 шт.
Баз данных
50 шт.
FTP
50 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
на выбор
Объем диска
50 GB(NVMe+SSD)
Процессор
2 x 5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
2560 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Maximum
хостинг 1с битриксAmazon Web Services powered
Битрикс SSD-100
Оптимальный для редакции
"Бизнес".
от 2 396 руб./мес.
5% возврат на баланс
Оформить
Диагностика и оптимизация
Бесплатно
Производительность
до 240
Сайтов
100 шт.
Баз данных
100 шт.
FTP
100 шт.
Почта
есть
Поддержка SSL
есть
Локации
на выбор
Объем диска
100 GB(NVMe+SSD)
Процессор
4 x 5 Ghz(Intel Core-i9)
Оперативная память
4096 MB(Crucial DDR4)
Уровень техподдержки
Maximum
Как правильно заказатьПомощь в выборе
Обзор
Преимущества
Особенности
Сравнение
Презентация

Краткий обзор сервиса

Как ускорить работу Битрикс-сайта с помощью хостинга Bitrix Boost
Сетка услуг сервиса внутри личного кабинета
Хостинг-тарифы с подробным описанием
Форма заказа услуги с выбором опций
Страница оформления заказа
Список услуг с управлением в личном кабинете
Сводная информация в личном кабинете
Форма отправки нового тикета (обращения в поддержку)
Общение с поддержкой через личный кабинет
7 лет на рынке хостинга в России
Долгосрочные перспективы и качество услуг – наши основные приоритеты.
5000+ битрикс-сайтов на обслуживании
Нас рекомендуют, как надежного поставщика профессиональных хостинг-услуг.
99,97% стабильность работы (в год)
Высокий стандарт uptime. Дата-центры с сертификацией TIER III-IV
15 минут* на ответ поддержки (SLA)
* Скорость реакции зависит от используемого хостинг-тарифа.
Полное соответствие условий
законодательным нормам
Месторасположение, узел связи, лицензия,
передача данных.
Лицензионный оператор
телекоммуникационных услуг
Номер лицензии 168696.
Выдана РОСКОМНАДЗОР.
Используем профессиональное
оборудование и ПО
Intel, Cisco, Dell, HP, APC.
ISPmanager, SolusVM, CPanel. Собственный
биллинг с расширенными возможностями.
Работаем с физическими, юридическими
лицами и гос. учреждениями
Заключение договоров, закрывающие документы.

Используем профессиональное оборудование

Никаких компромиссов – только лучшее серверное оборудование.
Серверные парки Bitrix Boost оснащены исключительно новыми, мощными и надежными серверами.
Внедряем лучшее и проверенное программное обеспечение: ISPmanager, SolusVM, CPanel.
Используем собственную информационную платформу и биллинг-систему с расширенными возможностями.
1
Bitrix Boost – самый быстрый битрикс хостинг.
Хостинг 1С Битрикс - наше основная специализация. Предоставляем лучший хостинг для 1С Битрикс на территории РФ и СНГ. Помимо мощностей предоставляем бесплатную диагностику и оптимизацию производительности вашего сайта. Посмотрите кейсы наших клиентов.
2
Отзывы наших клиентов верифицированы на TrustPilot.
Это единственный сервис, который который связывается с клиентами для проверки достоверности отзывов. Все отзывы на 100% принадлежат нашим действующим клиентам. Читать отзывы.
3
Первый хостинг в РФ работающий по стандарту "Hyper Boost".
Сертификация для профессиональных хостинг-провайдеров на соответствие стандартам производительности. Подробнее читайте в разделе о технологии Hyper Boost.
4
Используем только новые топовые модели серверов.
Наш парк серверов размещается в лучших дата-центрах России с обязательной сертификацией TIER-2,3,4. Пройденные технические тестирования в сравнении с показателями услуг других компаний, Bitrix Boost по праву считаемся лучшим хостингом для 1С Битрикс.
5
Uptime наших хостинг-сервисов более 99.97% в год!
Предоставляем по-настоящему надежный хостинг и отвечаем заявленному по договору. Компания предоставляет официальные гарантии uptime и поддержке по договору в рамках SLA. Мы первый специализированный хостинг с поддержкой bitrix.
6
В нашем офисе совместно работают битрикс-разработчики с системными администраторами.
Поддержку осуществляют сертифицированные штатные специалисты по системному администрированию и разработкам на 1С Битрикс.
7
Являемся официальными представителями компании 1С Битрикс.
Bitrix Boost – рекомендуемый хостинг для 1С Битрикс, официально сертифицирован компанией 1С Битрикс.

Гарантии

Список всех гарантийных обязательств

Группе компаний "Альфа Инфинити" уже более 7-ми лет. На протяжении всего времени мы обеспечиваем для наших клиентов комфортные условия по размещению сайтов.

Наши представительства и операционные офисы расположены в Москве и Нью-Йорке. В портфеле компании 5 хостинг-проектов, каждый из которых обеспечивает целевые решения для малого и среднего бизнеса.

В рамках хостинг-проекта для 1С Битрикс (Bitrix Boost) мы размещаем более 5000 сайтов наших клиентов по всему миру в лучших дата-центрах. Обеспечиваем стабильную и надежную работу сервисов, а также быструю техническую поддержку.

Средний Uptime наших сервисов 99.97% за 356 дней, что является одним из лучших показателей среди мировых хостинговых компаний.

Цены на услуги

Использование технологии Hyper Boost подразумевает, что 50% наших серверных мощностей не могут быть использоваться по прямому назначению, они нужны в качестве резерва мощности при пиковых нагрузках, чтобы сайты продолжали работать и не тормозили. Также это обязывает нас использовать самые мощные модели серверов с топовыми многоядерными процессорами последнего поколения, а также SSD-диски повышенной емкости + NVMe.

Мы точно не будем экономить на качестве услуг и комфорте клиентов. Стоит отметить, что цены на наши хостинг-тарифы не меняются годами, а в случае изменений мы заблаговременно оповещаем клиентов и предоставляем индивидуальные скидки.

Мы предоставляем доступный enterprise-хостинг (хостинг для бизнеса).

Политика безопасности

Если сайт нарушает законодательство РФ или является вредоносным (распространение вирусов, спам, часть ботнета, хакерская утилита, кросс-парсинг и др.), то мы можем отказать в его обслуживании.

Дело в том, что если вредоносный сайт размещается с другими нормальными сайтами, то последствия отразятся на всех. Хотя бы то, что общий IP может попасть в спам-базу или под блокировку от “РКН”.

Мы регулярно производим мониторинг размещаемых сайтов автоматическими и полуавтоматическими средствами с целью выявления потенциальных угроз и их своевременного предупреждения.

Маркетинг и реклама

Если услуга качественная, то маркетинг и реклама лишь помогают потребителям ее найти, не более. Мы не стремимся громко и навязчиво заявлять о себе. Для нас достаточно того, что нашими услугами пользуются и нас рекомендуют профессиональные разработчики (веб-студии) и владельцы бизнес-ориентированных сайтов.

Прозрачность отношений с клиентами - один из наших главных приоритетов. Это гарантия надежности и предсказуемости нашей компании.

Хостинг для 1С Битрикс: особенности Bitrix Boost

В основе успешности работы любого сайта надежный хостинг. За 10 лет мы прошли путь от небольшого хостинга под клиентов веб-студии до большой распределенной сети специализированных хостинг-провайдеров.

Наш флагманский проект BItrix Boost - это хостинг для 1С Битрикс с уникальным сервисом по диагностике и оптимизации производительности.

В отличии от других хостингов - мы предоставляем расширенную поддержку системных администраторов со специализацией на 1С Битрикс. В штате нашей компании работают сертифицированные разработчики 1С Битрикс, поэтому благодаря сочетанию специализирующейся поддержки и мощнейшим серверным решениям мы способны предоставлять лучший хостинг для 1С Битрикс.

Наши клиенты уверенны в том, что их Битрикс-сайты работают настолько быстро, на сколько это возможно. Средний показатель производительности на нашем хостинге от 120 до 250 баллов (класс “A”).

Наши серверный парк насчитывает более 250 выделенных серверов максимальной комплектации. Высокая отказоустойчивость достигнута благодаря использованию технологии Hyper Boost на основе которой строится вся наша архитектура (uptime 99,97% в год).

Сравнительная таблица хостингов
BTRXBoost
 Reg.ru NIC TimeWeb SpaceWeb Mchost Jino FirstVDS
Адаптированный хостинг
для 1С Битрикс
Специализация на
хостинге 1С Битрикс
Автоустановка
1С Битрикс на хостинг
Стандарт
Hyper Boost
Подробнее о стандарте
Режим NGINX-FPM
(сверхпроизводительность)
Расширенная поддержка
Что включено в поддержку?
Производительность
(больше – лучше)
 240 ≈ 60 ≈ 60 ≈ 70 ≈ 80 ≈ 100 ≈ 120 ≈ 100
Время отклика
(меньше – лучше)
 12 ms ≈ 18 ms ≈ 20 ms ≈ 20 ms ≈ 25 ms ≈ 50 ms ≈ 30 ms ≈ 80 ms
Реакция поддержки
(меньше – лучше)
 5 мин ≈ 30 мин ≈ 180 мин ≈ 180 мин ≈ 60 мин ≈ 240 мин ≈ 60 мин ≈ 40 мин
Количество локаций
 9 3 2 1 1 1 1 1

Кейсы наших клиентов

Реальные примеры ускорения сайтов наших клиентов.
Клиент: Товары для дома "You Sale"
тариф: 1С Битрикс SSD-50 дата оптимизации: 25.06.2019
2xускорение сайта
до
40%
после
80%
Производительность по монитору 1С Битрикс
43
88+45
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
13.8
10-3.8 сек
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
128
126-2
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
F/E
B/E2/0
Клиент: "MEGA" (хоккейная экипировка)
тариф: 1С Битрикс SSD-25дата оптимизации: 14.06.2019
2xускорение сайта
до
29%
после
62%
Производительность по монитору 1С Битрикс
43
94+51
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
10.1
8.4-1.6 сек
Количество запросов по GT-Metrix
145
97-48
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
E/F
D/E+1/1
Клиент: Медицинский центр "Aquarium"
тариф: 1С Битрикс SSD-10 дата оптимизации: 29.06.2019
1.3xускорение сайта
до
71%
после
99%
Производительность по монитору 1С Битрикс
82
105+23
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
6.6
5.90.7 сек.
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
124
89-35
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
C/D
B/D+1/0
Клиент: Центр красоты "Aquarium"
тариф: 1С Битрикс SSD-10 дата оптимизации: 29.06.2019
2.5xускорение сайта
до
30%
после
97%
Производительность по монитору 1С Битрикс
97
240+143
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
5.8
5.80 сек.
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
99
98-1
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
D/D
B/D+2/0
Клиент: Центр автозапчастей
тариф: 1С Битрикс SSD-15 дата оптимизации: 14.06.2019
5xускорение сайта
до
11%
после
63%
Производительность по монитору 1С Битрикс
16
93+77
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
10.7
8.4-2.3 сек
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
116
78-38
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
D/E
B/D+2/+1
Клиент: Управляющая компания "КрымЖилСервис"
тариф: 1С Битрикс SSD-10дата оптимизации: 13.06.2019
5xускорение сайта
до
20%
после
100%
Производительность по монитору 1С Битрикс
30
162+132
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
3.0
2.4-0.6 сек
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
38
380
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
B/D
B/C0/+1
Клиент: Магазин натурального камня "Dandara"
тариф: 1С Битрикс SSD-10 дата оптимизации: 29.06.2019
1.8xускорение сайта
до
55%
после
100%
Производительность по монитору 1С Битрикс
133
208+75
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
4.3
4-0.3 сек
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
52
520
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
C/C
B/C+1/0
Клиент: Консалтинговый центр "Аккаунт"
тариф: 1С Битрикс SSD-10дата оптимизации: 08.06.2019
7xускорение сайта
до
12%
после
85%
Произвоидтельность по монитору 1С Битрикс
19
127+108
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
10.8
12.4+1.6 сек
Количество запросов по GT-Metrix
129
128-1
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
Е/Е
C/E+2/0
Клиент: Керамика "Золотое"
тариф: 1С Битрикс SSD-10 дата оптимизации: 21.06.2019
15xускорение сайта
до
2%
после
100%
Производительность по монитору 1С Битрикс
6
101+95
Скорость загрузки сайта по GT-Metrix
6.9
5.9-1 сек
Количество запросов к серверу по GT-Metrix
134
113-21
Внешняя оптимизация по GT-Metrix
F/E
F/E0/0

Другие действующие акции

Комплект поставки битрикс-хостинга

Комплект поставки 1С Битрикс-хостинга

01
Полное управление
хостингом на ISPManager
Удобная и понятная в пользовании.
Международный стандарт ПО.
02
Инструкции
и рекомендации
Материалы для самостоятельного
изучения + список рекомендаций.
03
Неораниченная тех.
поддержка
Предоставляется согласно
уровням по тарифным планам.
Секция отзывы/комментарии/обзоры
Отзывы
Обзоры
Вопросы и ответы
Артемий Королев
17/07/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Не являюсь профессионалом в области сайтов и хостинга, но насколько я понимаю, поддержка на то и нужна, чтобы объяснять клиентам как пользоваться сервисом. Если клиент чего-то не знает - это нормально, значит, нужно объяснять.
Ситуация следующая, перенесли сайт на хостинг BTRXBOOST, настройки все сделали, диагностику и ускорение сделали. Сайт благо стал работать быстрее. Дальше потребовалось настроить CRM Битрикс24 и началась эпопея... Оказалось, что хостер не делает настроек портала и не отвечает за правильную работу этой системы. Типа клиент должен сам все настраивать или нанимать специалистов. Если вы заявляете, что хостинг работает с Битрикс 24, то любой клинет понимает это, как услугу под ключ. На деле же совсем иначе, инструкций по настройке нет, пришлось обращаться в поддержку битрикса. К слову, там тоже не шибко помогают, просто кидают ссылки на инструкции и разбирайся сам. Я не разработчик!
В общем, это хостинг для гуру-гениев Битрикса, а для обычных рядовых пользователей поддержка а-ля "все делай сам".
Также удивляет реакция поддержки в ответах, какие-то предупреждения, типа у них есть регламент, а мы его нарушаем. Ну и зачем тогда писать, что сертифицированы?
Хостинг уже оплачен, пока пользуемся как есть, но в поддержку за помощью обращаться особого смысла не вижу, настраиваю CRM самостоятельно.
Екатерина Проворова
11/07/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хостинг нам подошел благодаря индивидуальным тонким настройкам под сайт. Также есть резервный кластер для изолированного запуска и тестирования сайтов по нагрузкам.
Алексей Еремин
02/07/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Отзывы обычно не пишу, но сайт был недоступен вчера в полночь. Написал в поддержку - ответили через минуту, пояснили ситуацию и огласили сроки решения (по факту заработал через 5 минут после обращения). За сбой в работе ругаю.
Все же оперативность поддержки и ответственность перед клиентами у этого хостера существует. Негатив снят. Удачи и не больше не падайте!
Viktor Zuev
27/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Инет-магаз разогнали до 212.79 баллов!!! На выделенном сервере получалось порядка 160 в лучшие времена.

p.s. в поддержке по телефону работает юморной менеджер) подобрали тариф под сайт и зарядил настроением))
Aleksandr Aleksandrovich
26/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Благодарю службу поддержки за быстрый и незаметный перенос сайта с Masterhostа.
После переноса скорость заметно выросла (с 4.5 сек до 1.8 сек) по битриксу.
Производительность была 22, а стала 168, о чудо)
Читая отзывы о Boost сомневался, что как-то слишком хвалебно отзываются. Убедился в сервисе, русские хостеры растут в качестве - это радует.
Виктор Килеев
24/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Размещаем несколько сайтов от компании Artox. Хостингом довольны.
Николай Качалов
21/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Проверенный хостинг. Услуги качественные. Все хорошо.
Ольга Кашуба
03/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Всем тестирующим и читающим отзывы!
Будьте осторожнее с демо-тарифами. Хостер удаляет аккаунт сразу же после окончания, ни резервых копий, ни уведомлений!
Это жесть!
Олег Волков
02/06/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хостинг вполне устроил по качеству и надежности. Приемлимые цены, достаточно быстрая поддержка. В течение года был 1 сбой на 15 минут, это некритично (кластер pyramis). Тариф продлеваем еще на 1 год. Спасибо за обслуживание.
Дмитрий Николаевич
31/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Гоняли сервер на "Малом бизнесе", закидывали поддержку вопросами и задачами. Местами отвечали быстро, но чаще долго. Впечатления средние, вполне нормальный хостинг. Но размещать более-менее серьезные проекты лучше в AWS или DO.
Игорь Титов
27/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Рекомендую!
Ребят, спасибо огромное за помощь с сайтом!
Для читающих отзывы: служба поддержки помогла спасти сайт. Была проблема с переполнением таблицы b_sale_fuser (более 70 млн. записей) из-за чего ни на одном хостинге не запускалась база, даже не разворачивалась из дампа. Известная проблема в Битриксе, но был запущенный случай.
Сделали правильную очистку, настроили агенты и скрипт для планомерной очистки этой таблицы, произвели оптимизацию и повысили производительность. Взял самый дорогой тариф в линейке Enterprise - скорость работы стала в два раза выше, в сравнении с сервером, где раньше размещался сайт.
Не знаю других хостингов, где бы так детально и глубоко разбирались в Битриксе.
Однозначно рекомендую и советую, а компании желаю побольше клиентов :-)
AlexG96
26/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Такой быстрой и грамотной поддержки не встречалось на других хостингах. WOW!
Кирилл
22/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Стараюсь никогда не смотреть на рейтинги и рекламу. Для меня это не показатель. А обращаю внимание на то, как зарекомендовала себя компания, что реально полезного может предложить. Остановился на BtrxBoost, так как здесь было из чего выбрать среди тарифов. Более того я получил реально мощный хостинг, который в разы увеличил скорость работы моих сайтов. Порадовало, что до сих пор хостинг ни разу не подводил!
Sasha
18/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Всем привет.
Мой отзыв компании прежде всего за то, что всегда есть кто-то на связи и могут тебе ответить на вопросы в любое время. Прошлый хостинг перестал справляться с нагрузками от сайта. Отзывы о Битрикс Буст вполне реальные, соглашусь, что все на уровне. Есть конечно небольшие косяки, но вижу, что ребята в компании работают над ошибками (тормозит личный кабинет хостинга). Работает все отлично. Подключился, как партнер. Выплачивают все в срок.
Mikhail Kostylev
13/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Здравствуйте, BTRXBOOST!
Приятно иметь дело с грамотными людьми, которым не все равно на клиентов. Чуть не про***ли сайт у Мастерхоста в марте. Ели вытащили свои данные, по частям. Ребята из поддержки смогли все собрать и запустить. Очень благодарю вас ребят за понимание ситуации и оперативность и НЕРАВНОДУШИЕ. Дай Бог!
Andriy Domanchuk
12/05/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Отличный сервис!
Николай Снегирев
29/04/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Перетащили 5 сайтов. Не самый экономичный, дороговат. Производительность конечно выросла, скорость тоже увеличилась. За все приходится платить =)
Сергей Савин
24/04/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Неплохо разбираюсь в веб-технологиях, поэтому выбирал хостинг по техническим параметрам.

Очень грамотные специалисты, проконсультировали по телефону, знают многие нюансы. Кайфанул от диалога, очень приветливые).

В тикетах ответы поддержки удовлетворяют. Совместно подобрали нужный тариф не из самых дорогих, а исключительно под мои запросы.

Будем продолжать сотрудничать.
Татьяна Синичка
20/04/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

BtrxBoost бесплатно проводят диагностику и оптимизацию сайта. То-есть сайт может работать еще быстрее (помимо мощности самого сервера). Для себя отмечаю, что просто нужно выбирать специализированные хостинги под CMS. Для Битрикса тем более. Ничуть не жалею о переходе.
Михаил Сонов
18/04/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Выбирал из рейтинга 1С Битрикс. Технари из поддержки перенесли сайт за сутки. Без ошибок, все четко. Быстрая обратная связь, присылают рекомендации. Хостинг пока радует стабильностью и скоростью.
Yurii
26/03/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

В BTRXboost подкупили их лидерская позиция по производительности и бесплатное резервное копирование. Очень удобно. Пока настолько клиентоориентированного сервиса у других не встречали.
Jack Sims
21/03/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

До Буста хостили посадочную страницу на jehost, потом reg.ru. И у тех, и у других были проблемы с долгим ответом сервера. Соединение проходило через раз и очень медленно. С переходом на этот хостинг проблема исчезла, все работает как часы.
Виктор
16/03/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Выбрали 1С Битрикс-Boost за отличную работу интернет-магазина на системе Битрикс в редакции “Бизнес”.

Сайт открывается быстро, рпока все работает без сбоев, техническая поддержка на связи и быстро выходит на связь.

Помогают до полного решения проблемы, отвечают на все вопросы развернуто и понятно. Одним словом, рекомендуем, если хотите сберечь себе нервы и деньги :-)
Владимир Кувиков
06/03/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Не доверяю громким заявлениям по типу «Мы – номер один на рынке». Когда выложил сайт на Битрикс Boost, понял – отвечают за свои слова и поддерживают лидерское звание.
Сайты стали открываться почти мгновенно. Ваш хостинг действительно самый быстрый адаптированный для 1С Битрикс. Спасибо!
Дмитрий Смирнов
01/03/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Сменили хостинг после взлома сайта компании. Перешли на Btrxboost из-за повышенной системы безопасности и продуманной инфраструктуры хостинга. Пока довольны.
Максим Соболев
25/02/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Вспоминаем уровень адаптации панели для пользователей у R*GRU (не хочу пиарить) и волосы встают дыбом! Когда начали сотрудничать с BTRXBOOST, увидели, что такое УДОБНАЯ панель управления. Проработана и интуитивно понятна.
Анжела Левицкая
23/02/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Сбежали от прошлого хостера сразу, как поняли, что сайт лагает по их вине. Интернет-магазин очень долго прогружался, данные пользователей постоянно пропадали, похоже, что хостер делал откаты без уведомлений. В итоге мы подорвали свою репутацию и доверие клиентов. С переходом на Буст скорость открытия сайта выросла, а производительность сайта выросла с 72 до 168. Данные пользователей сохраняются, есть «спасительный круг» - резервное копирование. Будем рекомендовать всем коллегам сотрудничать только с вами.
Dasha Ivanova
19/02/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Сотрудничали с reg.ru до декабря прошлого года. Мы создали сайт, купили доменное имя, оплатили хостинг и всё. Всё зависло. Сломали мозг техподдержке и Битрикс, и reg.ru. Ничего. Адекватных, а главное полезных ответов не дождались.
Раз с самим сайтом нет проблем, решили сменить хостинг. Остановились на btrxboost. Все летает! Вход быстрый, без заморочек, а техническая поддержка оперативна. Уже пошел третий месяц продуктивного сотрудничества. Всем рекомендую!
Александр Клепиков
17/02/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Благодарю команду БитриксБуст за удобный и незаметный переход с Jehost. Вся информация перенесена четко. Мне помогли выбрать оптимальный тариф, проконсультировали по функционалу, ответили на все вопросы. А главное - ни один клиент не был упущен или потерян! Очень признателен вам.
Андрей
14/02/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Устали бороться с ошибкой 500 и сменили хостинг с reg.ru на btrxboost. Техническая поддержка не отвечает шаблонами, быстро выходит на связь с лучшими спецами. В копилку плюсов можем добавить, что помимо штатных системных администраторов, в компании есть и действующие разработчики на 1с битрикс. Жалеем, что не узнали о вас раньше, потратили кучу времени, нервов и денег в reg.ru. Не ведитесь на пиар.
Настя Полякова
25/01/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Быстрая поддержка. Очень мощный, производительность выросла в 5 раз. Рекомендую.
Алексей Лар
20/01/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Выбирал между Jehost и 1BX из рейтинга 1С Битрикс. Протестировал все и остановился на BTRX Boost. Хороший мощный хостинг. Ничего лишнего, все параметры соответствуют заявленным. Устанавливал 1С Битрикс "Бизнес" на тариф Shop SSD-50, по монитору производительности 207.45 – это лучший результат из всех тестов на хостингах. Включил режим NGINX-FPM для повышения масштабируемости, дало прирост 15% (2000/2/2000). Хорошая вежливая поддержка, помогают с настройками.
Игорь
18/01/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Компания "DENT MEDICAL". Брали тариф Битрикс SSD-10 по акции "Второй год в подарок". Все устроило. Удобный личный кабинет.
Александр Смирнов
25/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Компания Керамика-Золотое. Мы сотрудничаем с Bitrix Boost три года. Хостинг зарекомендовал себя как надёжный и быстрый хостинг для нашего интернет магазина на битрикс. За три года пользования не было серьёзных проблем с хостингом, а если и были, поддержка Bitrix Boost их быстро решала. Бесплатно оптимизировали и увеличили производительность нашего интернет магазина zolotoe.net. Продляем лицензию битрикс через хостинг Bitrix Boost, пол года хостинга предоставляют в подарок. Рекомендуем данный хостинг.
Олег
18/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Нравится быстрая скорость работы сайтов. Поддержка - супер! Отвечают практически сразу, без воды.
Внутри личного кабинета все логично и понятно. Все можно сделать самостоятельно, не обращаясь в поддержку, в отличии от Masterpage с которого, к счастью, переехали.
Андрей Авдеев
16/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Являюсь партнером BTRXBOOST. Не стыдно предлагать клиентам, все на уровне. Рекомендую для серьезных крупных проектов.
Валерий Балашов
16/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Замечательная поддержка! Особенная благодарность Алексею (не знаю фамилии). Очень подробные консультации, все рассказали, сравнили, рассчитали оптимальный тариф. Помогли с переносом сайта.
Пав Сам
14/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Оставляю свой отзыв о хостинге Битрикс Буст:
много типов тарифов, пришлось звонить за консультацией. Подбор тарифа очень точный, менеджеры хорошо знают техническую часть. Очень подробно объяснили все нюансы. Всем доволен, а компании - успехов и продаж =) Спасибо!
Алексей
12/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Очень мощный! Ни на одном другом хостинге подобного уровня производительности не получалось, как на этом. Рост 60 до 185 пунктов. 1С работает без тормозов, все стабильно выгружается, без сбоев.
Пользуюсь хостингом около месяца. Пока проблем не наблюдалось.
Александр Тунгусов
09/12/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Служба поддержки реально порадовала! Общение в реальном времени, как в чате. Очень удобно, решают все вопросы сразу же, не нужно ждать.
Evgenia Ivanova
05/11/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Btrxboost - это еще один проект Selectel. Что бы у людей была иллюзия выбора. Цены чуть ниже, а все остальное одинаковое.
Valery Vasin
03/11/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Прежде чем прийти к заключению договора, специалисты Битрикс-буст предложили нам пройти тестирование сайта. В ходе проверки сайт стал работать быстрее, повысилась производительность.
Отмечаем профессиональный подход. Работать с хостингом удобно. Служба поддержки отвечает быстро. Множество дополнительных услуг. Соотношение цены и качества не может не радовать.
Выражаю искреннюю благодарность за человеческое отношение сотрудников поддержки и в особенности Алексею за подробное объяснение особенностей работы сайта на хостинге и подбор тарифа. С наилучшими пожеланиями.
Игорь Рябов
01/11/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Отличная поддержка. Требуется отправка заявок через систему сообщений, когда возникает сложный технический вопрос, но в основном запросы решаются быстро. Поддержка всегда своевременно реагирует даже при возникновении незначительных или серьезных проблем.
Mikhail Eremite
29/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Сайт Poshgirl размещаемся на хостинге более 5-ти лет, постоянные клиенты. За все время сотрудничества на моей памяти было пару кратковременных сбоев. Хостинг очень стабильный. Выдерживает большие и частые товарные выгрузки из 1С. Поддержка супер! Очень оперативная.
Valeri Gerz
27/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Благодарим компанию Bitrix Boost за качественное предоставление хостинг-услуг для сайтов создаваемых и обслуживаемых в веб-студии WebProspekt.
Наша компания размещает сайты своих клиентов на хостинг-тарифе “1С Битрикс SSD-100”. Сайты работают очень быстро, а суммарная производительность возросла в 6 раз! Хостинг отвечает высоким потребностям современного рынка веб-разработок.
Рекомендуем данную хостинг-площадку для размещения сайтов предприятий использующих платформу 1С Битрикс “Управление сайтом”.
Выражаем искреннюю признательность за отличные партнерские отношения между нашими компаниями.
Дмитрий Шостка
25/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

лучшие!!!!!
Валерия Мохова
23/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Замечательный хостинг! Человеческая поддержка, быстро отвечают, вежливые, не тупят, все объясняют. Надеюсь моей квест по миграции сайта на хостинги (Sweb > Reg_ru > Pagemaster > Hetzner > Btrxboost) закончен и компания будет дальше работать также бодро, как и сейчас.
Респект!
Александр Обухов
18/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хороший хостинг. От души!
Евгений Гусев
13/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Неплохой хостинг, подходит для нагруженных сайтов.
Tobias Krammer
06/10/2019
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Независимый обзорчик =)

Зарегистрировал несколько демо-хостингов для битрикса на TimeWeb, RegRu, RedDock, Relevate и Btrx Boost, чтобы проверить где мой сайт будет работать быстрее. Полученные уровни производительности:
Btrx Boost - 191.49
Relevate - 89.91
RedDock - 43.7
TimeWeb - 38.12
RegRu - 17.0

Скорость реакции поддержки:
Btrx Boost - менее 10 минут
Relevate - 30 минут
RedDock - не дождался вообще
TimeWeb - более 4 часов и без толку
RegRu - 20 минут

Надеюсь, что сэкономил время читающим и что качество услуг Btrx Boost не сдуется со временем. Пока сайт окончательно не переносил, но в целом впечатления от демок положительные.

Ваш отзыв

Войдите или зарегистрируйтесь
Вы можете выполнить вход или заполнить форму регистрации (если у вас нет учетной записи на сайте).
Существующий адрес электронной почты.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Вертикальные вкладки

Валерий Букляков
27/07/2020
Подтвержден
iRecommend

Опыт использования: полгода или более
Тариф: Битрикс SSD-SHOP 100
Стоимость тарифа: 3795 руб./мес.

Битрикс SSD-SHOP 100 не является абсолютно лучшим хостингом из всех, что мне довелось покупать. Однако, отмечу, что хостинги специализирующиеся на разных CMS – это отдельные специфические классы.

6 месяцев назад покупал тариф хостинга Bitrix SSH-SHOP-100. Личный кабинет сервиса очень тормозной и сначала думал, что это такой хостинг. Оказалось, проблема только на самом сайте компании, а сам хостинг вполне быстрый.

Проверка по монитору производительности 1С Битрикс показала 158.54, что в общем-то очень неплохо, при условии, что магазин на лицензии "Бизнес" с установленным решением от АСПРО.

Пинг у хостинга отличный 11-15 мсек (Москва). Аптайм моего сайта за последние 6 месяцев 100% по pingdom, но Яндекс-Метрика пару раз присылала уведомления о недоступности сайта, при том, оба раза я проверял лично с домашнего компьютера – сайт на момент уведомления о недоступности сайта по факту работал. Техподдержка хостера по данному вопросу ссылается на каналы ДЦ.

Хостинг достаточно дорогой 3795 руб./мес. за 100 гб. Ресурсов на тарифе выделено достаточно много.В поддержку за последние пол года обращался 3-4 раза - всегда отвечают быстро и по-делу.

Никаких особенных отличий, кроме высокой производительности я не заметил. Впечатления вполне положительные.

 

Достоинства:
— Высокий uptime
— Производительность
— Толкова служба поддержки		 Недостатки:
— Медленный личный кабинет
— Цена
Воронков В.А. (технический директор GLT Labs)
18/02/2020
Подтвержден
Bitrix Boost

Предполагался отзыв, но по объему вышел полноценный обзор =)

Что выяснилось в процессе поиска по-настоящему производительного хостинга для битрикса: зачастую, заявленные оптимизированные тарифы не отвечают заявленным характеристикам. Поэтому, пришлось серьезно изучить тему прежде, чем сделать собственные выводы.

За маркетингом часто скрываются неудобства. Например, личные кабинеты (лучшем случае на BillManager), а в некоторых, и вовсе невозможно разобраться без технической поддержки.

После покупки тарифа может выясниться, что есть технические ограничения, от невозможности изменить записи у домена вплоть до получения “грязных” IP-адресов (скорее всего за спам от предыдущих владельцев). Не хочу показывать пальцем на такие хостинги, но идеальных, как я понял - нет. И да, зарубежные хостинг-провайдеры - не панацея. Например, в том же Hetzner за любой “пшик” (при том, даже не ваш, а соседа по серверу) можно получить блокировку, и без объяснения причин.

Не сравнивая хостинги на практике сложно определить хороший. Кстати, с течением времени хостинги тоже имеют свойство терять качество услуг.

По итогу я разобрался с BTRXBoost, когда тестировал и оценил по ряду своих критериев:

1. Есть поддержка по телефону. Консультируют нормально, я задавал сложные технические вопросы и получал ответы сходу, без пауз и переадресаций.
2. Есть в рейтинге 1С Битрикс с высокими показателями производительности.
3. Адекватные отзывы на специализированных ресурсах и информация о репутации (физический офис, отзывы сотрудников, документы и проч.).
4. Круглосуточная поддержка. Не знаю, может только у меня так, но мне отвечали в течение 5 минут, по делу. Это реально большой плюс.
5. Тестовый и плантые тарифы работают одинаково быстро. При том, заявленные мощности вполне соответствует действительности (с небольшой разницей), хотя CPU я проверить не смог. Сайт завелся сразу, а производительность выросла с 42.12 до 175.1
Масштабируемость получилась от 8000 стр./сек., в остальное глубже не вникал. Мне достаточно.
6. В течение месяца проблем с работой сайта не наблюдалось (без тормозов, без сбоев и отключений). Полет нормальный.
7. Без документации для нубов. Сам занимаюсь администрированием и хорошо различаю, когда пишут “воду”, а когда по-сути дела. Информация действительно помогает в понимании и работе с хостингом.

Из минусов:

Могу отметить тормозной личный кабинет. Какие-то разделы у меня грузятся по целой минуте. Это раздражает, надеюсь разработчики это исправят.

Ну и самый мощный минус: 

Это ispmanager. Кто имел опыт работы с cpanel - тот уже не будет доволен этим глючным isp. Хотя, ispmanager все же лучше, чем собственная древняя панель, например как в 1gb (кто пользовался их услугами меня поймет).

Подводя итог, хочу пожелать сервису отказаться от Ispmanager и дать клиентам человеческую CPanel.

Ваш обзор

Войдите или зарегистрируйтесь
Вы можете выполнить вход или заполнить форму регистрации (если у вас нет учетной записи на сайте).
Существующий адрес электронной почты.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
Заказ

Вертикальные вкладки

Частые вопросы (блок)
NS-записи для домена для хостинге BitrixBoost

В случае размещения на нашей хостинг-площадке вашего сайта мы бесплатно предоставляем DNS-хостинг.

Основные NS-адреса для доменов:

ns1.cameta.ru
ns2.cameta.ru

Альтернативные NS-адреса для интернациональных доменов в зонах .com .net .org .biz и др.

ns1.cameta.org
ns2.cameta.org

Обратите внимание: одновременно использовать основные и альтернативные NS для домена нельзя.
Смена ns-адресов у домена может занять от 2 до 72 часов в зависимости от скорости обновления записей у интернет-провайдеров.

Настройка и контроль параметров PHP

Вы можете самостоятельно контролировать параметры PHP в панели управления ISPmanager - в разделе "WWW" в пункте меню "PHP" выберите используемую версию PHP и нажмите "Настройка". Уточним, что режим работы PHP в таком случае должен быть FastCGI.

После выбора актуальной версии, чтобы отредактировать нужный параметр PHP, выделите имя переменной и нажмите "Изменить" на панели.

После назначения переменной нажать "ОК" для сохранения параметров. Сменить версию PHP можно по этой инструкции.

Самостоятельный перенос сайта на BitrixBoost

Для ручного переноса битрикс-сайта на наш хостинг:

  1. Добавить Ваш домен в панели управления хостингом в разделе "WWW-домены" с включением PHP в режиме FastCGI (или воспользоваться нашим техническим доменом).
  2. Создать базу данных в панели управления хостингом в разделе "Базы данных".
  3. Перенести продукт "1С-Битрикс" по официальной инструкции. Так же можно использовать FTP и PhpMyAdmin, перенести файлы и базу данных сайта.
  4. Скорректировать доступ к базе данных в файлах сайта bitrix/.settings.php и bitrix/php_interface/dbconn.php.
  5. Очистить кэш из административной панели сайта "1С-Битрикс" или очистить каталоги сайта bitrix/cache и bitrix/managed_cache.
  6. Изменить NS-серверы домена в панели Вашего регистратора на наши по инструкции и дождаться обновления DNS. Если домен зарегистрирован у нас, то данный пункт будет выполнен автоматически.

 

Для полуавтоматического переноса битрикс-сайта:

  1. Создайте свежую резервную копию средствами Битрикс, в облако: ваш_сайт/bitrix/admin/dump_list.php Потребуется создать пароль для резервной копии.
  2. Скачайте файл restore.php и разместите его в корневой директории сайта на нашем хостинге.
  3. Запустите скрипт по адресу: ваш_сайт/restore.php Если вы еще не меняли NS-записи домена к нашему хостингу, то можно воспользоваться техническим доменом вместо основного. Технический домен доступен в разделе "домены" вашей хостинг-панели.
  4. Выберите пункт "Развернуть резервную копию из облака "1С-Битрикс" и укажите лицензионный ключ, который можно посмотреть по адресу: ваш_сайт/bitrix/admin/update_system.php
  5. Система восстановления предложит выбрать из нескольких резервных копий (если есть) - выберите последнюю.
  6. Введите пароль от резервной копии, который вы создавали на первом шаге.
  7. Система восстановления начнет работу по копированию резервной копии и развертке сайта. Процесс может занять некоторое время.
  8. На шаге "восстановление базы данных" потребуется создать базу данных на нашем хостинге (в панели управления хостингом см. раздел "Базы данных").
  9. После создания новой базы данных вернитесь к скрипту восстановления. Заполните поля данными доступа к новой базе данных. Сервер баз данных должен быть localhost (не менять). Снимите отметку с пункта "Создать базу данных если не существует". Нажмите кнопку "Восстановить".
  10. Система восстановления продолжит работу по копированию базы данных. После завершения нажмите кнопку "Удалить локальную резервную копию и служебные скрипты".

Копия сайта должна успешно запуститься на нашем хостинге.

Зарегистрировать хостинг BitrixBoost

Список услуг хостинга представлен в виде shared-хостинг, VPS и выделенных серверов. Рассмотрим пример заказа shared-хостинга для 1С Битрикс.

  1. Пройдите в раздел "Битрикс-хостинга".
  2. Выберите желаемый тариф, нажав на кнопку "Оформить".
  3. В открывшемся диалоговом окне для оформления заказа необходимо выбрать обязательные 2 опции: период оплаты и указать домен (если имеется) или регистрацию нового домена, и нажать «Далее». Вы будете переадресованы на страницу «Корзина». При необходимости, доступны дополнительные услуги: перенос сайта с другого хостинга, регистрация домена, автопродление услуги, автоматическая установка 1С Битрикс на хостинг.
  4. Проверяем данные и нажимаем "Оформление заказа".
  5. На странице оформления заказа вводим корректные данные. Выбираем удобный способ оплаты и подтверждаем ознакомление и согласие с условиями договора-оферты. В зависимости от выбранного способа оплаты, вы будете перемещены на страницу платежной системы или получите счет (квитанцию) для оплаты услуг.
  6. Процесс оформление заказа завершен. Данные доступа в личный кабинет Bitrix Boost автоматически отправляются на ваш email (указанный при регистрации). Данные для доступа к панели управления хостингом предоставляются после оплаты и поступления средств. Для проверки статус заказа, перейдите в личный кабинет Bitrix Boost и нажмите на пункт "Мои заказы" или "Мои продукты и услуги".

В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в службу технической поддержки.

Тестирование Битрикс-хостинга (20 дней бесплатно)

Для тестирования услуг хостинга BitrixBoost вам доступен бесплатный тестовый тарифный план на 20 дней (см. тарифный план). В течение этого периода Вы можете оценить возможности и работу нашего хостинга. Для установки продукта Битрикс воспользуйтесь автоустановкой (в процессе заказа выберите соответствующую опцию), либо установите продукт самостоятельно в соответствии с этой документацией.

Низкая производительность сайта

Решения из маркетплейса Битрикса могут значительно снижать производительность. Тест производительности рассчитывается по формуле Битрикс, на чистой установке редакции "малый бизнес". Любые сторонние решения или изменения на сайте влияют на показатель производительности.

Сторонние решения, типа шаблонов от АСПРО требуется настраивать с помощью поставщика, а не хостера. В данном случае, мы знаем о работе и возможных ошибках выбранного шаблона наравне с Вами.

При частом запуске монитора производительности производительность будет снижаться т.к. в процессе тестирования создается избыточная (пиковая) нагрузка и при частом повторении срабатывают средства защиты системы HyperBoost.

Производительность измеряется на текущий момент времени и зависит от активных процессов на сервере. Процессы запускаются сайтами (cron, генерация кэша и др.), а также программным обеспечением ОС (например, создание бэкаов). На нагрузки влияет паралелльный запуск тестов производительности, аналогично как и при внешним сканировании страниц сайтов парсерами и скрипт-роботами.

Так же обращаем внимание, что скорость загрузки сайта может зависеть от работы CDN 1С Битркс (1c-bitrix-cdn.ru).

Восстановление данных из резервной копии

Для всех тарифных планов (кроме VPS и выделенных серверо) резервные копии создаются ежедневно средствами хостинга. Создание копий средствами сайта нецелесообразно (резервные копии в этом случае дублируются).

Обеспечивается хранение 7 ежедневных, 4 недельных и 1 месячной копий только при условии активного аккаунта. Резервные копии непродляемых более 30 дней хостинг-аккаунтов утилизируются без возможности восстановления.

Инструкция по самостоятельному восстановлению резервной копии.

Настройка почты, проблемы отправки писем, спам и др.

См. подробные инструкции по настройкам, работой и обслуживанию внутренних и сторонних почтовых систем.

Настройка агентов 1С Битрикс
Для настройки выполнения агентов 1С Битрикс воспользуйтесь инструкцией.

Ваш вопрос

Компания
Блок чата
Мы в сети - пишите
BitrixBoost
Аватар пользователя Екатерина Логинова
Екатерина Логинова
Аватар пользователя Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Аватар пользователя Вячеслав Бреус
Вячеслав Бреус
Чат используется исключительно для консультаций
По техническим вопросам обращайтесь через форму обращений.

Мы Online (обновлено: 1 мин.)
Обычно отвечаем в течение 3-5 минут.
Файлы
Максимальный размер файла: 50 МБ.
Допустимые типы файлов: txt zip tar gz rar pdf doc docx xls xlsx png gif jpg jpeg key csr log.