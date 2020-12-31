Битрикс хостинг с ускорением и тестовым периодом 20 дней

хостинг для продуктов 1С Битрикс
хостинг для продуктов 1С Битрикс
Список всех гарантийных обязательств
Группе компаний "Альфа Инфинити" уже более 7-ми лет. На протяжении всего времени мы обеспечиваем для наших клиентов комфортные условия по размещению сайтов.
Наши представительства и операционные офисы расположены в Москве и Нью-Йорке. В портфеле компании 5 хостинг-проектов, каждый из которых обеспечивает целевые решения для малого и среднего бизнеса.
В рамках хостинг-проекта для 1С Битрикс (Bitrix Boost) мы размещаем более 5000 сайтов наших клиентов по всему миру в лучших дата-центрах. Обеспечиваем стабильную и надежную работу сервисов, а также быструю техническую поддержку.
Средний Uptime наших сервисов 99.97% за 356 дней, что является одним из лучших показателей среди мировых хостинговых компаний.
Использование технологии Hyper Boost подразумевает, что 50% наших серверных мощностей не могут быть использоваться по прямому назначению, они нужны в качестве резерва мощности при пиковых нагрузках, чтобы сайты продолжали работать и не тормозили. Также это обязывает нас использовать самые мощные модели серверов с топовыми многоядерными процессорами последнего поколения, а также SSD-диски повышенной емкости + NVMe.
Мы точно не будем экономить на качестве услуг и комфорте клиентов. Стоит отметить, что цены на наши хостинг-тарифы не меняются годами, а в случае изменений мы заблаговременно оповещаем клиентов и предоставляем индивидуальные скидки.
Мы предоставляем доступный enterprise-хостинг (хостинг для бизнеса).
Если сайт нарушает законодательство РФ или является вредоносным (распространение вирусов, спам, часть ботнета, хакерская утилита, кросс-парсинг и др.), то мы можем отказать в его обслуживании.
Дело в том, что если вредоносный сайт размещается с другими нормальными сайтами, то последствия отразятся на всех. Хотя бы то, что общий IP может попасть в спам-базу или под блокировку от “РКН”.
Мы регулярно производим мониторинг размещаемых сайтов автоматическими и полуавтоматическими средствами с целью выявления потенциальных угроз и их своевременного предупреждения.
Если услуга качественная, то маркетинг и реклама лишь помогают потребителям ее найти, не более. Мы не стремимся громко и навязчиво заявлять о себе. Для нас достаточно того, что нашими услугами пользуются и нас рекомендуют профессиональные разработчики (веб-студии) и владельцы бизнес-ориентированных сайтов.
Прозрачность отношений с клиентами - один из наших главных приоритетов. Это гарантия надежности и предсказуемости нашей компании.
В основе успешности работы любого сайта надежный хостинг. За 10 лет мы прошли путь от небольшого хостинга под клиентов веб-студии до большой распределенной сети специализированных хостинг-провайдеров.
Наш флагманский проект BItrix Boost - это хостинг для 1С Битрикс с уникальным сервисом по диагностике и оптимизации производительности.
В отличии от других хостингов - мы предоставляем расширенную поддержку системных администраторов со специализацией на 1С Битрикс. В штате нашей компании работают сертифицированные разработчики 1С Битрикс, поэтому благодаря сочетанию специализирующейся поддержки и мощнейшим серверным решениям мы способны предоставлять лучший хостинг для 1С Битрикс.
Наши клиенты уверенны в том, что их Битрикс-сайты работают настолько быстро, на сколько это возможно. Средний показатель производительности на нашем хостинге от 120 до 250 баллов (класс “A”).
Наши серверный парк насчитывает более 250 выделенных серверов максимальной комплектации. Высокая отказоустойчивость достигнута благодаря использованию технологии Hyper Boost на основе которой строится вся наша архитектура (uptime 99,97% в год).
|
BTRXBoost
|Reg.ru
|NIC
|TimeWeb
|SpaceWeb
|Mchost
|Jino
|FirstVDS
|
Адаптированный хостинг
для 1С Битрикс
|
Специализация на
хостинге 1С Битрикс
|
Автоустановка
1С Битрикс на хостинг
|
Стандарт
Hyper Boost
|
Режим NGINX-FPM
(сверхпроизводительность)
|
Расширенная поддержка
|
Производительность
(больше – лучше)
|≈ 240
|≈ 60
|≈ 60
|≈ 70
|≈ 80
|≈ 100
|≈ 120
|≈ 100
|
Время отклика
(меньше – лучше)
|≈ 12 ms
|≈ 18 ms
|≈ 20 ms
|≈ 20 ms
|≈ 25 ms
|≈ 50 ms
|≈ 30 ms
|≈ 80 ms
|
Реакция поддержки
(меньше – лучше)
|≈ 5 мин
|≈ 30 мин
|≈ 180 мин
|≈ 180 мин
|≈ 60 мин
|≈ 240 мин
|≈ 60 мин
|≈ 40 мин
|
Количество локаций
|9
|3
|2
|1
|1
|1
|1
|1
Не являюсь профессионалом в области сайтов и хостинга, но насколько я понимаю, поддержка на то и нужна, чтобы объяснять клиентам как пользоваться сервисом. Если клиент чего-то не знает - это нормально, значит, нужно объяснять.
Ситуация следующая, перенесли сайт на хостинг BTRXBOOST, настройки все сделали, диагностику и ускорение сделали. Сайт благо стал работать быстрее. Дальше потребовалось настроить CRM Битрикс24 и началась эпопея... Оказалось, что хостер не делает настроек портала и не отвечает за правильную работу этой системы. Типа клиент должен сам все настраивать или нанимать специалистов. Если вы заявляете, что хостинг работает с Битрикс 24, то любой клинет понимает это, как услугу под ключ. На деле же совсем иначе, инструкций по настройке нет, пришлось обращаться в поддержку битрикса. К слову, там тоже не шибко помогают, просто кидают ссылки на инструкции и разбирайся сам. Я не разработчик!
В общем, это хостинг для гуру-гениев Битрикса, а для обычных рядовых пользователей поддержка а-ля "все делай сам".
Также удивляет реакция поддержки в ответах, какие-то предупреждения, типа у них есть регламент, а мы его нарушаем. Ну и зачем тогда писать, что сертифицированы?
Хостинг уже оплачен, пока пользуемся как есть, но в поддержку за помощью обращаться особого смысла не вижу, настраиваю CRM самостоятельно.
Хостинг нам подошел благодаря индивидуальным тонким настройкам под сайт. Также есть резервный кластер для изолированного запуска и тестирования сайтов по нагрузкам.
Отзывы обычно не пишу, но сайт был недоступен вчера в полночь. Написал в поддержку - ответили через минуту, пояснили ситуацию и огласили сроки решения (по факту заработал через 5 минут после обращения). За сбой в работе ругаю.
Все же оперативность поддержки и ответственность перед клиентами у этого хостера существует. Негатив снят. Удачи и не больше не падайте!
Инет-магаз разогнали до 212.79 баллов!!! На выделенном сервере получалось порядка 160 в лучшие времена.
p.s. в поддержке по телефону работает юморной менеджер) подобрали тариф под сайт и зарядил настроением))
Благодарю службу поддержки за быстрый и незаметный перенос сайта с Masterhostа.
После переноса скорость заметно выросла (с 4.5 сек до 1.8 сек) по битриксу.
Производительность была 22, а стала 168, о чудо)
Читая отзывы о Boost сомневался, что как-то слишком хвалебно отзываются. Убедился в сервисе, русские хостеры растут в качестве - это радует.
Размещаем несколько сайтов от компании Artox. Хостингом довольны.
Проверенный хостинг. Услуги качественные. Все хорошо.
Всем тестирующим и читающим отзывы!
Будьте осторожнее с демо-тарифами. Хостер удаляет аккаунт сразу же после окончания, ни резервых копий, ни уведомлений!
Это жесть!
Хостинг вполне устроил по качеству и надежности. Приемлимые цены, достаточно быстрая поддержка. В течение года был 1 сбой на 15 минут, это некритично (кластер pyramis). Тариф продлеваем еще на 1 год. Спасибо за обслуживание.
Гоняли сервер на "Малом бизнесе", закидывали поддержку вопросами и задачами. Местами отвечали быстро, но чаще долго. Впечатления средние, вполне нормальный хостинг. Но размещать более-менее серьезные проекты лучше в AWS или DO.
Рекомендую!
Ребят, спасибо огромное за помощь с сайтом!
Для читающих отзывы: служба поддержки помогла спасти сайт. Была проблема с переполнением таблицы b_sale_fuser (более 70 млн. записей) из-за чего ни на одном хостинге не запускалась база, даже не разворачивалась из дампа. Известная проблема в Битриксе, но был запущенный случай.
Сделали правильную очистку, настроили агенты и скрипт для планомерной очистки этой таблицы, произвели оптимизацию и повысили производительность. Взял самый дорогой тариф в линейке Enterprise - скорость работы стала в два раза выше, в сравнении с сервером, где раньше размещался сайт.
Не знаю других хостингов, где бы так детально и глубоко разбирались в Битриксе.
Однозначно рекомендую и советую, а компании желаю побольше клиентов :-)
Такой быстрой и грамотной поддержки не встречалось на других хостингах. WOW!
Стараюсь никогда не смотреть на рейтинги и рекламу. Для меня это не показатель. А обращаю внимание на то, как зарекомендовала себя компания, что реально полезного может предложить. Остановился на BtrxBoost, так как здесь было из чего выбрать среди тарифов. Более того я получил реально мощный хостинг, который в разы увеличил скорость работы моих сайтов. Порадовало, что до сих пор хостинг ни разу не подводил!
Всем привет.
Мой отзыв компании прежде всего за то, что всегда есть кто-то на связи и могут тебе ответить на вопросы в любое время. Прошлый хостинг перестал справляться с нагрузками от сайта. Отзывы о Битрикс Буст вполне реальные, соглашусь, что все на уровне. Есть конечно небольшие косяки, но вижу, что ребята в компании работают над ошибками (тормозит личный кабинет хостинга). Работает все отлично. Подключился, как партнер. Выплачивают все в срок.
Здравствуйте, BTRXBOOST!
Приятно иметь дело с грамотными людьми, которым не все равно на клиентов. Чуть не про***ли сайт у Мастерхоста в марте. Ели вытащили свои данные, по частям. Ребята из поддержки смогли все собрать и запустить. Очень благодарю вас ребят за понимание ситуации и оперативность и НЕРАВНОДУШИЕ. Дай Бог!
Отличный сервис!
Перетащили 5 сайтов. Не самый экономичный, дороговат. Производительность конечно выросла, скорость тоже увеличилась. За все приходится платить =)
Неплохо разбираюсь в веб-технологиях, поэтому выбирал хостинг по техническим параметрам.
Очень грамотные специалисты, проконсультировали по телефону, знают многие нюансы. Кайфанул от диалога, очень приветливые).
В тикетах ответы поддержки удовлетворяют. Совместно подобрали нужный тариф не из самых дорогих, а исключительно под мои запросы.
Будем продолжать сотрудничать.
BtrxBoost бесплатно проводят диагностику и оптимизацию сайта. То-есть сайт может работать еще быстрее (помимо мощности самого сервера). Для себя отмечаю, что просто нужно выбирать специализированные хостинги под CMS. Для Битрикса тем более. Ничуть не жалею о переходе.
Выбирал из рейтинга 1С Битрикс. Технари из поддержки перенесли сайт за сутки. Без ошибок, все четко. Быстрая обратная связь, присылают рекомендации. Хостинг пока радует стабильностью и скоростью.
В BTRXboost подкупили их лидерская позиция по производительности и бесплатное резервное копирование. Очень удобно. Пока настолько клиентоориентированного сервиса у других не встречали.
До Буста хостили посадочную страницу на jehost, потом reg.ru. И у тех, и у других были проблемы с долгим ответом сервера. Соединение проходило через раз и очень медленно. С переходом на этот хостинг проблема исчезла, все работает как часы.
Выбрали 1С Битрикс-Boost за отличную работу интернет-магазина на системе Битрикс в редакции “Бизнес”.
Сайт открывается быстро, рпока все работает без сбоев, техническая поддержка на связи и быстро выходит на связь.
Помогают до полного решения проблемы, отвечают на все вопросы развернуто и понятно. Одним словом, рекомендуем, если хотите сберечь себе нервы и деньги :-)
Не доверяю громким заявлениям по типу «Мы – номер один на рынке». Когда выложил сайт на Битрикс Boost, понял – отвечают за свои слова и поддерживают лидерское звание.
Сайты стали открываться почти мгновенно. Ваш хостинг действительно самый быстрый адаптированный для 1С Битрикс. Спасибо!
Сменили хостинг после взлома сайта компании. Перешли на Btrxboost из-за повышенной системы безопасности и продуманной инфраструктуры хостинга. Пока довольны.
Вспоминаем уровень адаптации панели для пользователей у R*GRU (не хочу пиарить) и волосы встают дыбом! Когда начали сотрудничать с BTRXBOOST, увидели, что такое УДОБНАЯ панель управления. Проработана и интуитивно понятна.
Сбежали от прошлого хостера сразу, как поняли, что сайт лагает по их вине. Интернет-магазин очень долго прогружался, данные пользователей постоянно пропадали, похоже, что хостер делал откаты без уведомлений. В итоге мы подорвали свою репутацию и доверие клиентов. С переходом на Буст скорость открытия сайта выросла, а производительность сайта выросла с 72 до 168. Данные пользователей сохраняются, есть «спасительный круг» - резервное копирование. Будем рекомендовать всем коллегам сотрудничать только с вами.
Сотрудничали с reg.ru до декабря прошлого года. Мы создали сайт, купили доменное имя, оплатили хостинг и всё. Всё зависло. Сломали мозг техподдержке и Битрикс, и reg.ru. Ничего. Адекватных, а главное полезных ответов не дождались.
Раз с самим сайтом нет проблем, решили сменить хостинг. Остановились на btrxboost. Все летает! Вход быстрый, без заморочек, а техническая поддержка оперативна. Уже пошел третий месяц продуктивного сотрудничества. Всем рекомендую!
Благодарю команду БитриксБуст за удобный и незаметный переход с Jehost. Вся информация перенесена четко. Мне помогли выбрать оптимальный тариф, проконсультировали по функционалу, ответили на все вопросы. А главное - ни один клиент не был упущен или потерян! Очень признателен вам.
Устали бороться с ошибкой 500 и сменили хостинг с reg.ru на btrxboost. Техническая поддержка не отвечает шаблонами, быстро выходит на связь с лучшими спецами. В копилку плюсов можем добавить, что помимо штатных системных администраторов, в компании есть и действующие разработчики на 1с битрикс. Жалеем, что не узнали о вас раньше, потратили кучу времени, нервов и денег в reg.ru. Не ведитесь на пиар.
Быстрая поддержка. Очень мощный, производительность выросла в 5 раз. Рекомендую.
Выбирал между Jehost и 1BX из рейтинга 1С Битрикс. Протестировал все и остановился на BTRX Boost. Хороший мощный хостинг. Ничего лишнего, все параметры соответствуют заявленным. Устанавливал 1С Битрикс "Бизнес" на тариф Shop SSD-50, по монитору производительности 207.45 – это лучший результат из всех тестов на хостингах. Включил режим NGINX-FPM для повышения масштабируемости, дало прирост 15% (2000/2/2000). Хорошая вежливая поддержка, помогают с настройками.
Компания "DENT MEDICAL". Брали тариф Битрикс SSD-10 по акции "Второй год в подарок". Все устроило. Удобный личный кабинет.
Компания Керамика-Золотое. Мы сотрудничаем с Bitrix Boost три года. Хостинг зарекомендовал себя как надёжный и быстрый хостинг для нашего интернет магазина на битрикс. За три года пользования не было серьёзных проблем с хостингом, а если и были, поддержка Bitrix Boost их быстро решала. Бесплатно оптимизировали и увеличили производительность нашего интернет магазина zolotoe.net. Продляем лицензию битрикс через хостинг Bitrix Boost, пол года хостинга предоставляют в подарок. Рекомендуем данный хостинг.
Нравится быстрая скорость работы сайтов. Поддержка - супер! Отвечают практически сразу, без воды.
Внутри личного кабинета все логично и понятно. Все можно сделать самостоятельно, не обращаясь в поддержку, в отличии от Masterpage с которого, к счастью, переехали.
Являюсь партнером BTRXBOOST. Не стыдно предлагать клиентам, все на уровне. Рекомендую для серьезных крупных проектов.
Замечательная поддержка! Особенная благодарность Алексею (не знаю фамилии). Очень подробные консультации, все рассказали, сравнили, рассчитали оптимальный тариф. Помогли с переносом сайта.
Оставляю свой отзыв о хостинге Битрикс Буст:
много типов тарифов, пришлось звонить за консультацией. Подбор тарифа очень точный, менеджеры хорошо знают техническую часть. Очень подробно объяснили все нюансы. Всем доволен, а компании - успехов и продаж =) Спасибо!
Очень мощный! Ни на одном другом хостинге подобного уровня производительности не получалось, как на этом. Рост 60 до 185 пунктов. 1С работает без тормозов, все стабильно выгружается, без сбоев.
Пользуюсь хостингом около месяца. Пока проблем не наблюдалось.
Служба поддержки реально порадовала! Общение в реальном времени, как в чате. Очень удобно, решают все вопросы сразу же, не нужно ждать.
Btrxboost - это еще один проект Selectel. Что бы у людей была иллюзия выбора. Цены чуть ниже, а все остальное одинаковое.
Прежде чем прийти к заключению договора, специалисты Битрикс-буст предложили нам пройти тестирование сайта. В ходе проверки сайт стал работать быстрее, повысилась производительность.
Отмечаем профессиональный подход. Работать с хостингом удобно. Служба поддержки отвечает быстро. Множество дополнительных услуг. Соотношение цены и качества не может не радовать.
Выражаю искреннюю благодарность за человеческое отношение сотрудников поддержки и в особенности Алексею за подробное объяснение особенностей работы сайта на хостинге и подбор тарифа. С наилучшими пожеланиями.
Отличная поддержка. Требуется отправка заявок через систему сообщений, когда возникает сложный технический вопрос, но в основном запросы решаются быстро. Поддержка всегда своевременно реагирует даже при возникновении незначительных или серьезных проблем.
Сайт Poshgirl размещаемся на хостинге более 5-ти лет, постоянные клиенты. За все время сотрудничества на моей памяти было пару кратковременных сбоев. Хостинг очень стабильный. Выдерживает большие и частые товарные выгрузки из 1С. Поддержка супер! Очень оперативная.
Благодарим компанию Bitrix Boost за качественное предоставление хостинг-услуг для сайтов создаваемых и обслуживаемых в веб-студии WebProspekt.
Наша компания размещает сайты своих клиентов на хостинг-тарифе “1С Битрикс SSD-100”. Сайты работают очень быстро, а суммарная производительность возросла в 6 раз! Хостинг отвечает высоким потребностям современного рынка веб-разработок.
Рекомендуем данную хостинг-площадку для размещения сайтов предприятий использующих платформу 1С Битрикс “Управление сайтом”.
Выражаем искреннюю признательность за отличные партнерские отношения между нашими компаниями.
лучшие!!!!!
Замечательный хостинг! Человеческая поддержка, быстро отвечают, вежливые, не тупят, все объясняют. Надеюсь моей квест по миграции сайта на хостинги (Sweb > Reg_ru > Pagemaster > Hetzner > Btrxboost) закончен и компания будет дальше работать также бодро, как и сейчас.
Респект!
Хороший хостинг. От души!
Неплохой хостинг, подходит для нагруженных сайтов.
Независимый обзорчик =)
Зарегистрировал несколько демо-хостингов для битрикса на TimeWeb, RegRu, RedDock, Relevate и Btrx Boost, чтобы проверить где мой сайт будет работать быстрее. Полученные уровни производительности:
Btrx Boost - 191.49
Relevate - 89.91
RedDock - 43.7
TimeWeb - 38.12
RegRu - 17.0
Скорость реакции поддержки:
Btrx Boost - менее 10 минут
Relevate - 30 минут
RedDock - не дождался вообще
TimeWeb - более 4 часов и без толку
RegRu - 20 минут
Надеюсь, что сэкономил время читающим и что качество услуг Btrx Boost не сдуется со временем. Пока сайт окончательно не переносил, но в целом впечатления от демок положительные.
Опыт использования: полгода или более
Тариф: Битрикс SSD-SHOP 100
Стоимость тарифа: 3795 руб./мес.
Битрикс SSD-SHOP 100 не является абсолютно лучшим хостингом из всех, что мне довелось покупать. Однако, отмечу, что хостинги специализирующиеся на разных CMS – это отдельные специфические классы.
6 месяцев назад покупал тариф хостинга Bitrix SSH-SHOP-100. Личный кабинет сервиса очень тормозной и сначала думал, что это такой хостинг. Оказалось, проблема только на самом сайте компании, а сам хостинг вполне быстрый.
Проверка по монитору производительности 1С Битрикс показала 158.54, что в общем-то очень неплохо, при условии, что магазин на лицензии "Бизнес" с установленным решением от АСПРО.
Пинг у хостинга отличный 11-15 мсек (Москва). Аптайм моего сайта за последние 6 месяцев 100% по pingdom, но Яндекс-Метрика пару раз присылала уведомления о недоступности сайта, при том, оба раза я проверял лично с домашнего компьютера – сайт на момент уведомления о недоступности сайта по факту работал. Техподдержка хостера по данному вопросу ссылается на каналы ДЦ.
Хостинг достаточно дорогой 3795 руб./мес. за 100 гб. Ресурсов на тарифе выделено достаточно много.В поддержку за последние пол года обращался 3-4 раза - всегда отвечают быстро и по-делу.
Никаких особенных отличий, кроме высокой производительности я не заметил. Впечатления вполне положительные.
|Достоинства:
— Высокий uptime
— Производительность
— Толкова служба поддержки
|Недостатки:
— Медленный личный кабинет
— Цена
Предполагался отзыв, но по объему вышел полноценный обзор =)
Что выяснилось в процессе поиска по-настоящему производительного хостинга для битрикса: зачастую, заявленные оптимизированные тарифы не отвечают заявленным характеристикам. Поэтому, пришлось серьезно изучить тему прежде, чем сделать собственные выводы.
За маркетингом часто скрываются неудобства. Например, личные кабинеты (лучшем случае на BillManager), а в некоторых, и вовсе невозможно разобраться без технической поддержки.
После покупки тарифа может выясниться, что есть технические ограничения, от невозможности изменить записи у домена вплоть до получения “грязных” IP-адресов (скорее всего за спам от предыдущих владельцев). Не хочу показывать пальцем на такие хостинги, но идеальных, как я понял - нет. И да, зарубежные хостинг-провайдеры - не панацея. Например, в том же Hetzner за любой “пшик” (при том, даже не ваш, а соседа по серверу) можно получить блокировку, и без объяснения причин.
Не сравнивая хостинги на практике сложно определить хороший. Кстати, с течением времени хостинги тоже имеют свойство терять качество услуг.
По итогу я разобрался с BTRXBoost, когда тестировал и оценил по ряду своих критериев:
1. Есть поддержка по телефону. Консультируют нормально, я задавал сложные технические вопросы и получал ответы сходу, без пауз и переадресаций.
2. Есть в рейтинге 1С Битрикс с высокими показателями производительности.
3. Адекватные отзывы на специализированных ресурсах и информация о репутации (физический офис, отзывы сотрудников, документы и проч.).
4. Круглосуточная поддержка. Не знаю, может только у меня так, но мне отвечали в течение 5 минут, по делу. Это реально большой плюс.
5. Тестовый и плантые тарифы работают одинаково быстро. При том, заявленные мощности вполне соответствует действительности (с небольшой разницей), хотя CPU я проверить не смог. Сайт завелся сразу, а производительность выросла с 42.12 до 175.1
Масштабируемость получилась от 8000 стр./сек., в остальное глубже не вникал. Мне достаточно.
6. В течение месяца проблем с работой сайта не наблюдалось (без тормозов, без сбоев и отключений). Полет нормальный.
7. Без документации для нубов. Сам занимаюсь администрированием и хорошо различаю, когда пишут “воду”, а когда по-сути дела. Информация действительно помогает в понимании и работе с хостингом.
Из минусов:
Могу отметить тормозной личный кабинет. Какие-то разделы у меня грузятся по целой минуте. Это раздражает, надеюсь разработчики это исправят.
Ну и самый мощный минус:
Это ispmanager. Кто имел опыт работы с cpanel - тот уже не будет доволен этим глючным isp. Хотя, ispmanager все же лучше, чем собственная древняя панель, например как в 1gb (кто пользовался их услугами меня поймет).
Подводя итог, хочу пожелать сервису отказаться от Ispmanager и дать клиентам человеческую CPanel.
В случае размещения на нашей хостинг-площадке вашего сайта мы бесплатно предоставляем DNS-хостинг.
Основные NS-адреса для доменов:
ns1.cameta.ru
ns2.cameta.ru
Альтернативные NS-адреса для интернациональных доменов в зонах .com .net .org .biz и др.
ns1.cameta.org
ns2.cameta.org
Обратите внимание: одновременно использовать основные и альтернативные NS для домена нельзя.
Смена ns-адресов у домена может занять от 2 до 72 часов в зависимости от скорости обновления записей у интернет-провайдеров.
Вы можете самостоятельно контролировать параметры PHP в панели управления ISPmanager - в разделе "WWW" в пункте меню "PHP" выберите используемую версию PHP и нажмите "Настройка". Уточним, что режим работы PHP в таком случае должен быть FastCGI.
После выбора актуальной версии, чтобы отредактировать нужный параметр PHP, выделите имя переменной и нажмите "Изменить" на панели.
После назначения переменной нажать "ОК" для сохранения параметров. Сменить версию PHP можно по этой инструкции.
Для ручного переноса битрикс-сайта на наш хостинг:
Для полуавтоматического переноса битрикс-сайта:
Копия сайта должна успешно запуститься на нашем хостинге.
Список услуг хостинга представлен в виде shared-хостинг, VPS и выделенных серверов. Рассмотрим пример заказа shared-хостинга для 1С Битрикс.
В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в службу технической поддержки.
Для тестирования услуг хостинга BitrixBoost вам доступен бесплатный тестовый тарифный план на 20 дней (см. тарифный план). В течение этого периода Вы можете оценить возможности и работу нашего хостинга. Для установки продукта Битрикс воспользуйтесь автоустановкой (в процессе заказа выберите соответствующую опцию), либо установите продукт самостоятельно в соответствии с этой документацией.
Решения из маркетплейса Битрикса могут значительно снижать производительность. Тест производительности рассчитывается по формуле Битрикс, на чистой установке редакции "малый бизнес". Любые сторонние решения или изменения на сайте влияют на показатель производительности.
Сторонние решения, типа шаблонов от АСПРО требуется настраивать с помощью поставщика, а не хостера. В данном случае, мы знаем о работе и возможных ошибках выбранного шаблона наравне с Вами.
При частом запуске монитора производительности производительность будет снижаться т.к. в процессе тестирования создается избыточная (пиковая) нагрузка и при частом повторении срабатывают средства защиты системы HyperBoost.
Производительность измеряется на текущий момент времени и зависит от активных процессов на сервере. Процессы запускаются сайтами (cron, генерация кэша и др.), а также программным обеспечением ОС (например, создание бэкаов). На нагрузки влияет паралелльный запуск тестов производительности, аналогично как и при внешним сканировании страниц сайтов парсерами и скрипт-роботами.
Так же обращаем внимание, что скорость загрузки сайта может зависеть от работы CDN 1С Битркс (1c-bitrix-cdn.ru).
Для всех тарифных планов (кроме VPS и выделенных серверо) резервные копии создаются ежедневно средствами хостинга. Создание копий средствами сайта нецелесообразно (резервные копии в этом случае дублируются).
Обеспечивается хранение 7 ежедневных, 4 недельных и 1 месячной копий только при условии активного аккаунта. Резервные копии непродляемых более 30 дней хостинг-аккаунтов утилизируются без возможности восстановления.
Инструкция по самостоятельному восстановлению резервной копии.
См. подробные инструкции по настройкам, работой и обслуживанию внутренних и сторонних почтовых систем.