Защита сайта от ботов

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BTRXBoost Anti-Bot – это автоматизированные средства защиты по борьбе с негативным влиянием на сайты от деятельности ботов.

Высокая эффективность с гарантией положительных результатов.

Решаемые проблемы

  • Падение позиций сайта в Яндексе Плавное или резкое изменение позиций сайта в худшую сторону.
  • Кража контента с сайта Появление контента на сторонних сайтах и в соцсетях.
  • Спам на сайте Спам получаемый посредством обратных формы на сайте, чат, ложные заказы и регистрации.
  • Полный отказ или замедление работы сайта Периодические или постоянные проблемы со скоростью и доступностью сайта из-за ботов-парсеров.

Основные преимущества сервиса

  • Восстановление и улучшение позиций вашего сайта в поисковой системе Яндекс после косвенного или прямого воздействия накруток поведенческих факторов.
  • Исключение ботов-накрутчиков из статистики посещений в Яндекс.Метрике.
  • Снижение уровня “отказов” и “роботности” в Яндекс.Метрике.
  • Блокировка спам-рассылок через формы обратной связи, онлайн-чаты, комментарии, регистрации, заказы и другие средства взаимодействий с сайтом.
  • Снижение уровня email-спама после установки и настройки antibot-сервиса.
  • Сохранение уникальности контента вашего сайта посредством автоматической подмены данных при выявления ботов-парсеров.
  • Блокировка множественных параллельных запросов к сайту с целью парсинга.
  • Не блокирует сайт для реальных пользователей (высокая адаптивность).
  • Защита сайта от взлома через формы и XSS.
  • Снижение нагрузки на сервер (повышение отказоустойчивости) и быстрая работа сайта.
  • Можно подключить на стороннем хостинге удовлетворяющим системные требования (Unix/Linux, PHP 7.0-8.1, MySQL, SQLite3, Mbstring, GMP, ZIP, GD).

Падение позиций сайта в Яндексе. Реальные причины.

За период с 2021 по настоящее время участились случаи внезапного падения позиций сайтов в поисковой выдаче Яндекс без каких-либо существенных причин и изменений на самих сайтах.

Коммерческие тематики подвергаются накрутке поведенческих факторов в несколько раз чаще, чем другие. Вероятность того, что в тематике вашего сайта конкуренты используют накрутку поведенческих факторов с помощью ботов – более 90%, ведь данный способ является одним из наиболее эффективных (и одновременно рискованных) средств для продвижения сайтов.

Достаточно одного конкурента “накручивающего” свой сайт, чтобы от косвенных действий пострадали другие сайты из выдачи (вплоть до 50 позиции).

Для большей эффективности ботнета требуются процедуры “прогрева” т.е. собирается история посещений сайтов в определенных тематиках, чтобы профиль бота казался более похожим на человека. Таким образом веб-мастера настраивают алгоритмы работы на посещение большого количества сайтов в общих и целевых тематиках. При этом, с целью экономии ресурсов - намеренно сокращается время провождения ботами на посещаемых сайтах. Для Яндекса – это сигнал о том, что посетители не находят искомой информации и быстро покидают сайт, а значит он менее полезен и его позиции стоит понизить в поисковой выдаче.

Возрастает объем показателей “отказов”. Если ботнет недостаточно качественный, то происходит рост показателей “роботности”, что в конечном счете может привести к длительной пессимизации позиций за попытки накрутки. К сожалению, анализ поведенческих факторов в алгоритмах Яндекса далеки от совершенства (частые ошибки при оценке трафика и сайтов).

Конкуренты также могут использовать намеренную пессимизацию сайтов из тематического окружения с целью более быстрого продвижения своего ресурса. Такое воздействие оказывается более сильным, вплоть до бана сайта. Также случаются целенаправленные бот-атаки конкурентов для исключения сайтов из выдачи.

Почему позиции сайта резко упали? Что делать?

Как можно скорее установить защиту от ботов накручивающих поведенческие факторы.

Система блокирует ботам доступ к сайту, либо скрывает счетчик Яндекс.Метрики, если они смогли пройти первую ступень защиты.

Если сайт еще не сильно пессимизирован и не забанен в Яндексе, то после блокировки бот-трафика существенно улучшаются показатели “отказов” и “роботности”, вслед за этим восстанавливаются ранее утерянные позиции в поисковой выдаче. Обычно, в течение 2-4 недель после установки и настройки защиты на сайт.


Защита требуется на постоянной основе т.к. нет конечного количества ботов и используемых ими средств уникализации (ip-адреса, user-agents, fingerprints и др.).

Также важно отметить, что нельзя резко выключать и включать защиту т.к. с большей долей вероятности это может привести к бану сайта. С точки зрения алгоритмов Яндекса - резкий запуск/остановка трафика является явным признаком накрутки. К сожалению, доказать Яндексу обратное – практически невозможно (даже если повезет и удастся провести переписку с реальным человеком из поддержки).

Как понять, что ведется накрутка сайта?

Аномальный рост переходов по ключевым запросам на сайт из поисковой выдачи Яндекс.

Может возникать как кратковременное явление, так и на постоянной основе. Возможен резкий и плавный рост трафика с поисковой системы.


Как проверить?

Если общее количество переходов по ключевому запросу превышает 20-30% от месячной нормы по wordstat.yandex.ru, то высока вероятность поведенческого воздействия на сайт.

Яндекс Метрика – аномальный рост бот-трафика

Проверить показатели “отказов” и “роботности” в Яндекс.Метрике

Возможные резкие всплески или постепенное возрастание с течением времени. Обычно для анализа берется диапазон данных за 3-6-12 месяцев.

Яндекс Метрика – повышение уровня отказов
Яндекс Метрика – повышение уровня роботности

Вести историю позиций ключевых запросов

Ручная проверка позиций не подходит ввиду персонализации выдачи. Для такого типа анализа существуют специализированные платные сервисы для проверки позиций с сохранением истории. Сканирование позиций должно выполняться ежедневно т.к. частота апдейтов в Яндексе изменилась вплоть до нескольких часов (особенно для редких, низкочастотных запросов). Важно наблюдать за динамикой позиций во времени от 1 до 6 месяцев.

проверка позиций сайта во времени

Если пользуетесь накруткой поведенческих факторов для сайта

Собственная накрутка не избавляет от косвенного влияния ботов других веб-мастеров, поэтому требуется защититься от сторонних ботов, но не блокировать собственных. Наша система позволяет установить режим проверки ботов на принадлежность к определенной сети (ботнету) по индивидуальным признакам (принцип проверки нами не публикуется).

Таким образом сохраняется влияние положительных поведенческих факторов создаваемых ботами вашей сети (ботнета) и полностью исключается влияние сторонних ботов с негативным влиянием.

Сравнение решений анти-бот сервисов

Сравнение решений по защите от ботов

BTRXBoost
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
CloudFlare
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
Imperva
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
Netacea
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
PerimeterX
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
CMS-модули
Позиции сайта в ПС
Анти-спам веб-форм
Защита от парсинга
Защита от DDOS
Кэширование
Антифрод
Защита от взлома
Снижение нагрузки
Логотипы клиентов по услуге защиты от ботов

Уже защитили свои сайты от ботов

Секция Отдел продаж антибот-сервисов
Проконсультируйтесь со специалистом по защите от ботнетов
с 10:00 до 20:00 (по московскому времени)

Алина Милованова

a.milovanova@btrxboost.com
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Секция отзывы/комментарии/обзоры
Отзывы
Обзоры
Вопросы и ответы
Cergei Voloskov
31/12/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Поддержка толковая, но борзая. Не рекомендую для душевноранимых)))

Kolia V
22/12/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Добрый день!

Воспользовался акцией 2 года хостинга при оплате одного. Тест прошел на малом бизнесе. Вполне хорошие результаты скорости.

Марина Поздеева
15/11/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Привет!

Пол часа назад купил хостинг и протестировал. Все хорошо работает. Скорость и мощность на уровне.

Виталий Перов
10/11/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Рекомендую хостинг для высоконагруженных проектов.

Olga Larionova
14/10/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!

СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС САЙТА!

Елена Фоминова
08/10/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Переходили с Beget из-за проблем с постоянными отключениями. На Btrxboost проблемы исчезли, сайт работает стабильно.

Max
05/09/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Примерно за год две аварии. Ни разу не известили и не прореагировали оперативно. Узнавал об авариях по факту, то есть, когда сайты лежали уже несколько часов. Оба раза дозвониться по телефону, указанному на сайте, было невозможно. Тупо не брали трубку. Никакой заявленной круглосуточной техподдержки и мониторинга не существует. О проблемах они узнали от нас.
Ускорение сайтам дают хорошее, но такая ситуация с мониторингом и техподдержкой ни в какие рамки не лезет.

Ответ
Максим, благодарим за отклик!



Подтверждаем проблему от 05.09.2021 (воскресенье) в период с 08:12 до 10:30 на сервере rapture из shared-кластера.

Как и отвечали Вам в обращении, в результате диагностики было определено, что возникла ошибка в контроллере сетевой карты после плановой замены сетевых компонентов в кластере. На момент обращения инженер уже занимался исправлением проблемы.

В результате инцидента были приняты превентивные меры для снижения вероятности повторения ошибки.

UPD. Техническая поддержка работает круглосуточно через тикет-систему и email. Прием звонков в выходные дни работает с 12:00, о чем написано на сайте https://btrxboost.com/help/support-levels

В обращении для Вас оставили альтернативный номер телефона для связи с дежурным оператором (вне стандартного регламента поддержки по тарифному плану).

Андрей Мороз
30/08/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Надеюсь отзыв будет полезным. С компанией Битрикс Буст начали сотрудничество три месяца назад. Подкупила быстрый обратный звонок, менеджер вежливо и довольно подробно объяснил за услуги. Ну а в целом, вполе шустрый, сайты действительно работают быстрее, чем у других а-ля "битрикс-хостингов".

НО! Первый месяц все было хорошо, потом один из выходных сайт не был доступен с 6 до 8 утра. Телефоны - ниале. Написал в поддержку. Ответили быстро. Проблема в дата-центре у провайдера, вроде как все в курсе. На сайте информации о проблеме нигде нет. Пока не напишешь будешь сидеть и ждать у моря погоды. Пока наблюдаю, но сделайте как у других хостеров оповещения в личном кабинете хотя бы или в телеге. По-моему клиенты недолжны сами добывать информацию почему у них сайты не работают.

Андрей
23/07/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Высокотехнологичный сервис, отлично ставлю

Кристина Нилова
21/07/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Здравствуйте btrxboost.com

Выражаю благодарность за оперативное решение задачи по восстановлению окружения bitrix env и его компонентов.

Благодаря грамотной и четкой работе специалистов Вашей поддержки удалось восстановить работоспособность сайтов в короткий срок.

Приятно, что в бесплатную поддержку входит исправление ошибок ПО выделенных серверов.

Дарина С.
03/07/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Среди многих хостингов - BTRXBOOST стабилен и всегда одинаково работает. Поддержка вменяемая, реакция на тикеты вполне хорошая. Сайты лучше размещать на тарифах enterprise, работают быстрее.

Михаил Иванов
11/06/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хостинг радует своим сервисом. Но единственный минус - очень медленный личный кабинет. В отзывах уже писали об этом.
Разработчики, сделайте кэширование ЛК.

Удачи!

Andy К
01/06/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Отзыв от Coolcamps:

Ребята, спасибо за помощь с восстановлением работы сайта. Быстро и оперативно. За адекватной и отзывчивой поддержкой – рекомендуем Btrcboost!

Anna Abramenkova
22/05/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Пока радуют сервисом. Дальше будет видно.

Наталья Кузнецова
16/05/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Выражаем благодарность поддержке компании за помощь в подборе и оформлении хостинга с сопутствующими услугами. Сервисом очень довольны. 5 звезд

Danil Maximov
07/05/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хороший честный хостинг. Работаем с btrxboost.com второй год на тарифе Enterprice 100. Хорошая скорость работы и адекватная поддержка. Проблемы бывают, но редко. Всегда четкая и точная информация и в тикетах и по телефону. Хостингом доволен.

Алексей Зырянов
02/05/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Являюсь новым клиентом. Хостинг отличается быстротой ответа технической поддержки (3-5 минут) и оценкой масштабируемости (> 15000 страниц в минуту!!!). Сайт достаточно информативный, все описано понятно и доходчиво. По телефону отвечают технари, не секретарь, что радует.

Нравится, что нет навязчивых рассылок и рекламы.

Пока из Российских хостингов Bitrix Boost очень нравится.

Евгений
27/04/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Плюсы — Очень и очень! грамотная поддержка! Ни единой отписки, все четко и по-сути. По ответам поддержки сразу понимаешь, что хостинг ориентирован на решение проблем клиентов. Производительность согласно заявленной в тарифах, все честно.

Минусы — очень медленная работа личного кабинета после регистрации в сервисе. Скорее всего в биллинге хостера не используется кэширование или еще что-то. Это не критично, лишь бы качество услуг не падало.

Сергей Лапеев
22/04/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Тестировал и сравнивал Буст с таймвеб. Производительность на таймвебе получилась ниже, порядка 39, на бусте 110. Скорость видимой загрузки сайта быстрее, но не сильно. Удивила скорость работы поддержки! Если таймвеб отвечает 2-3 часа, то поддержка буста реагирует через пару минут. Это реально круто!

Алексей Баранов
17/04/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Используем VPS-100 для нескольких сайтов и CRM. Настройки контейнера по-умолчанию недостаточные для запуска портала (CRM), пришлось донастраивать самостоятельно и частично с привлечением службы поддержки. Известная проблема с запуском приложений iOS для Битрикс-портала тут решаема, но по-умолчанию работать не будет, нужно настраивать. Много нюансов при работе с nginx и push-сервером. Новичку будет сложно разобраться, лучше сразу написать в поддержку.

Впечатления за несколько месяцев вполне положительные. Хостинг не подводил, за исключением недавнего downtime почти на 2 часа из-за падения сети в ДЦ (по словам поддержки хостера).

Алёна Власова
27/03/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Здравствуйте!
Благодарю хостинг BTRXBoost за своевременно оказанную помощь с переносом сайта и очисткой от вирусов.

Виктория Ренке (TSUM-M)
26/03/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хороший честный хостинг. Работаем с btrxboost.com второй год на тарифе Enterprice 100. Хорошая скорость работы и адекватная поддержка. Проблемы бывают, но редко. Всегда четкая и точная информация и в тикетах и по телефону. Хостингом доволен.

Oleg Tapochkin
24/03/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Плюсы: быстрый, гибкие настройки, грамотная поддержка.

Минусы: неудобный и медленный личный кабинет.

Юрий Князев
21/03/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хостинг определенно заточен для профессиональных пользователей. Новичку не разобраться. Пытался настроить параметры для сайта через панель - ничего не получилось, обращался в поддержку.
Вопросы решили, помогли, все работает, но лезть в панель без сопровождения не очень хочется, дабы не поломать настройки. Сайт работает быстро, падений нет, все работает ровно.

Рекомендовал хостинг знакомым и друзьям веб-мастерам.

Валерия Пономарева
19/03/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Не буду рекомендовать хостинг в связи с инцидентом 28.02.2021 когда большая часть серверов хостера легла на 6 часов. Падение сети Ростелекома, а в след за ними Селектел - проблема глобальная, но почему не было резервного канала? Мне пришлось выруливать конфликты с клиентами, сайты которых я размещал у данного хостера, тратить свои нервы еще и за свои деньги разбираться. Уважаемые, Битрикс Буст, не смотря на вашу клиентоориентированность, честность и даже компенсации - это все ПШИК в сравнении с репутационными рисками.

Спасибо за длительное сотрудничество, но перехожу на сервер в США. Наши дата-центры оставляют желать лучшего, даже не смотря на лицензии TIER-II-III.



P.S. лично к поддержке хостинга претензий не имею, понимаю, что сотрудники не виноваты, да и сам хостер явно нес убытки и принял удар на себя за косяки ДЦ.

Николай Ф.
24/02/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Вполне адекватный хостер с поддержкой по телефону. После заказа хостинга и регистрации начинает тормозить личный кабинет. Пожалуйста, исправьте.

Достаточно шустрые серверы и по отклику и по мощности. Простого тарифа SSD-10 хватает на 3-5 сайтов на редакции малый бизнес.
С учетом, что тарифы у хостера не самые дешевые, но производительные, то размещая несколько ресурсоемких сайтов выходит достаточно экономично. Аналогичные тарифы у других хостеров для 1С Битрикс будут подешевле, но слабее и на круг выйдет дороже.

Анна
22/02/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Добрый день. Отклик положительный, работает быстро и без сбоев, годится для сайтов с высокой посещаемостью.

Anthony
19/02/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Поддержка у хостинга хорошая, быстро отвечают, идут на встречу. Нравится подход.

В остальном: медленный личный кабинет, как-то странно организованы разделы, искать неудобно.
Учебные материалы достаточно подробные и понятные.
Серверы быстрые, сайт не тормозит.

М. Брау
13/02/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Буду краток: этот хостинг работает в 2-3 раза быстрее, чем рег ру или таймвеб. Хороший ценник, скидки в тему. Пользуюсь и не жалуюсь.

Виталий Николаевич
22/01/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Переносили сайт после хостинга SpaceWeb. Брали тариф "Битрикс SSD-50" на 1 год. Надеясь на заявленный уровень производительности 240+, но по-факту получилось 160-180. Поддержка заверяет, что проблема в сайте.

Параллельно тестировали на Jehost (первый в списке хостингов на сайте битрикса) – производительность плавала от 150 до 190. С чем связано - не понятно, может на серверах много сайтов. Пока разбираемся.


Впечатления от Btrxboost двоякие. Зачем заявлять такие цифры по производительности, если нет возможности их получить?

Василий Пименов
12/01/2021
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Почитал хвалебные отзывы, купил тариф SSD-5 на месяц попробовать. Серверы мощные, копия сайта заработала значительно быстрее, чем на Таймвебе. Производительность немного возросла, но не существенно.
Служба поддержки отвечает быстро, минут 5-10. Проблемы решают быстро, без шаблонов и бессмысленных уточнений.

Руслан Осташков
29/12/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Отзыв: отличное сочетание цены и качества. Серверы поставляются без "пробега" (нулевые SSD-диски). Установка и настройка была произведена за 6 часов. В качестве программного окружения используется Bitrix Environment с точной настройкой под приложения Битрикс. Для удобства управления сервером поверх Bitrix Env установлена панель ISPManager 5. Замена компонентов (диски) выполняется бесплатно, в ночное время (по согласованию) и без каких-либо сложностей. Техническая поддержка помогает с нетиповыми задачами.
Рекомендуем Bitrix Boost, как надежного поставщика хостинг-услуг.

Andrey Alexandrovich
26/12/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Аналогичные тарифов для Битрикс интернет-магазин + CRM на других хостингах не нашел. Хороший хостинг, адекватные цены.
Покупал хостинг для интернет-магазин + crm по скидке 20%. Работает быстро, все приложения (на ios, android) для Битрикс 24 работают.
Без сбоев за последние 3 месяца.
С наступающим!

Сергей Маслак
09/12/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Производительность выросла с 37 до 161

Дмитрий Голиков
04/12/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Мой отзыв определенно положительный, но не о технических особенностях и сервисе, а о человеческом отношении к клиентам.
Я такого не встречал, чтобы в коммерческой организации мне помогали так, что за МЕНЯ посчитали как сэкономить, проконсультировали от А до Я и относились с пониманием к разным ситациям и помогали.

Ведь как, хостинги с клиентов обычно выжимают деньги, если что-то не по договору - отправляют лесом. Если сами косячат - спросить не с кого.

Bitrix Boost в этом смысле перевернул мое отношение к этой сфере услуг, да и в целом, я не получал такого общения с пониманием и помощью. Дай Бог всем ребятам из поддержки и менеджерам Здоровья и Успехов! Спасибо за Человечность среди всех этих "роботов". Однозначно рекомендую всем у кого сайты на битриксе - меняйте хостинг, переходите в эту компанию, не пожалеете!

Good man
06/11/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Действительно мощный хостинг.
Хорошо консультируют, быстро отвечают. 5 из 5.

Алексей Неуймин
31/10/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Надежный и провернный хостер. Размещаем сайты с 2018 - качество услуг не упало, поддержка работает как всегда на высшем уровне!

Полина Аксенова
30/10/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Самая адекватная и понятная техподдержка из всех с которой доводилось иметь дело среди русских хостингов.

Объясняют по проблемам и решениям, на пальцах, быстро и по-сути дела.

Сравнивала с reg.ru, jehost.ru, timeweb.ru, sweb.ru, 1gb.ru
У каждого хостера свои приколы в поддержке: шаблонные ответы, либо замороченные для сисадминов или отвечают раз в сутки (если еще вопрос в будни).

Пожалуйста, не теряйте в качестве и буду рекомендовать ваши услуги, просто за то, что работаете с людьми по-человечески.

Марина Тесёлкина
26/10/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Здравствуйте. Хостинг хорошо подходит для высоконагруженных сайтов. Были перенесены 5 корпоративных сайтов на хостинг Битрикс Буст. Все сайты в одном аккаунте. Нет перегрузок, ошибки 502 пропали. Выгрузки из 1С УТ выполняются без проблем.
Рекомендую.

Маргарита Кныш
22/10/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Будьте осмотрительнее с данным хостером!
Отключают услугу и расторгают отношения без предварительного уведомления. Не подходит в качестве абузоустойчивого.

Ответ
В отдел контроля качества BTRXBoost были переданы заявки 9984 и 9993 в связи с наличием претензий к качеству сервиса технической поддержки. По итогам изучения переписки было обнаружено нарушение правил регламента общения с технической поддержкой в т.ч. согласно выходу за ограничения по минимальному уровню поддержки на тарифе.


В этой связи было принято решение о прекращении сотрудничества с полным
возвратом средств по счету ***** на сумму ***** рубля, без каких-либо вычетов за пользование Вами услугой хостинга. Средства были перечислены по реквизитам ******** 21.10.2020 г. Срок действия хостинга установлен до 25.10.2020, бэкапы после наступления даты будут удалены.
Просьба мигрировать сайт в ближайшее время на другой хостинг.


При работе с клиентами мы придерживаемся уважительного отношения, а также аргументирования в вопросах технического характера. Сервис строго контролируется и в случае получения любого вида претензий со стороны клиентов - все случаи разбираются отделом качества с целью выяснения обстоятельств.


В поддержке хостинга работают живые люди и приоритетом для них является помощь клиентам в вопросах использования услугой. Судя по диалогам в вышеуказанных заявках - Вы самостоятельно пытаетесь настроить и разобраться в особенностях работы Битрикс УС и хостинга, но ввиду неполных сведений о технических особенностях систем сайта/компонентов были сделаны ошибочные выводы с предъявлением претензий в сторону поддержки. Поддержка не распространяется на обучение по работе с CMS и их опциями, в добавок к нарушению регламента и этических норм общения и отношения к специалистам.
Александр Мариничев
13/10/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Хорошо продуманная тарифная сетка. Покупали тариф Битрикс SSD-50, но не пригодились все ресурсы, перешли на SSD-25. Разница вернулась на баланс личного кабинета. Удобно.

Виталик Бутаканов
23/09/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Поддержка хостинга очень адекватная и отзывчивая. Для меня самое важное - это оперативность ответов на технические вопросы. Не жалею, что выбрал Btrx Boost. Успехов Вам в развитии!

Andrey Detrov
26/08/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Тормозной личный кабинет. Серверы в Питере и Москве. Есть SSH на обычных тарифах. Достаточно стабильный в сравнении с другими шаредами, за пол года использования был 1 сбой на 10 минут.

Patrik Patins
24/08/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

Благодарю поддержку за быструю реакцию и помощь с сайтом.

Игорь Корнилов
21/08/2020
Отзыв подтвержден
Trustpilot

В Bitrix Boost попробовал тариф битрикс shop ssd-50 для сравнения с Timeweb. Скорость сайта возросла, не тормозит. Производительность выросла. Личный кабинет удобный, хостинг-панель ISPmanager - классика. Скорость отклика хорошая 10-15 мсек (проверка Москва - Москва). Выгрузки из 1с проходят без сбоев.
Впечатления положительные, пока не жалуемся.

Марсель Арцин
10/08/2020
Отзыв подтвержден
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Простое управление, мощный хостинг. Рекомендую.

Николай Миров
10/08/2020
Отзыв подтвержден
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Работаем с середины 2019 года, нареканий нет. Удобно, что есть мощные тарифы хостинга с большим дисковым пространством. Аналогичных по параметрам тарифов у других битрикс-хостеров нет. Предлагать клиентам не стыдно, компания ни разу не подвела.

Артемий Королев
17/07/2020
Отзыв подтвержден
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Не являюсь профессионалом в области сайтов и хостинга, но насколько я понимаю, поддержка на то и нужна, чтобы объяснять клиентам как пользоваться сервисом. Если клиент чего-то не знает - это нормально, значит, нужно объяснять.
Ситуация следующая, перенесли сайт на хостинг BTRXBOOST, настройки все сделали, диагностику и ускорение сделали. Сайт благо стал работать быстрее. Дальше потребовалось настроить CRM Битрикс24 и началась эпопея... Оказалось, что хостер не делает настроек портала и не отвечает за правильную работу этой системы. Типа клиент должен сам все настраивать или нанимать специалистов. Если вы заявляете, что хостинг работает с Битрикс 24, то любой клинет понимает это, как услугу под ключ. На деле же совсем иначе, инструкций по настройке нет, пришлось обращаться в поддержку битрикса. К слову, там тоже не шибко помогают, просто кидают ссылки на инструкции и разбирайся сам. Я не разработчик!
В общем, это хостинг для гуру-гениев Битрикса, а для обычных рядовых пользователей поддержка а-ля "все делай сам".
Также удивляет реакция поддержки в ответах, какие-то предупреждения, типа у них есть регламент, а мы его нарушаем. Ну и зачем тогда писать, что сертифицированы?
Хостинг уже оплачен, пока пользуемся как есть, но в поддержку за помощью обращаться особого смысла не вижу, настраиваю CRM самостоятельно.

Екатерина Проворова
11/07/2020
Отзыв подтвержден
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Хостинг нам подошел благодаря индивидуальным тонким настройкам под сайт. Также есть резервный кластер для изолированного запуска и тестирования сайтов по нагрузкам.

Алексей Еремин
02/07/2020
Отзыв подтвержден
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Отзывы обычно не пишу, но сайт был недоступен вчера в полночь. Написал в поддержку - ответили через минуту, пояснили ситуацию и огласили сроки решения (по факту заработал через 5 минут после обращения). За сбой в работе ругаю.
Все же оперативность поддержки и ответственность перед клиентами у этого хостера существует. Негатив снят. Удачи и не больше не падайте!

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Валерий Букляков
27/07/2020
Подтвержден
iRecommend

Опыт использования: полгода или более
Тариф: Битрикс SSD-SHOP 100
Стоимость тарифа: 3795 руб./мес.

Битрикс SSD-SHOP 100 не является абсолютно лучшим хостингом из всех, что мне довелось покупать. Однако, отмечу, что хостинги специализирующиеся на разных CMS – это отдельные специфические классы.

6 месяцев назад покупал тариф хостинга Bitrix SSH-SHOP-100. Личный кабинет сервиса очень тормозной и сначала думал, что это такой хостинг. Оказалось, проблема только на самом сайте компании, а сам хостинг вполне быстрый.

Проверка по монитору производительности 1С Битрикс показала 158.54, что в общем-то очень неплохо, при условии, что магазин на лицензии "Бизнес" с установленным решением от АСПРО.

Пинг у хостинга отличный 11-15 мсек (Москва). Аптайм моего сайта за последние 6 месяцев 100% по pingdom, но Яндекс-Метрика пару раз присылала уведомления о недоступности сайта, при том, оба раза я проверял лично с домашнего компьютера – сайт на момент уведомления о недоступности сайта по факту работал. Техподдержка хостера по данному вопросу ссылается на каналы ДЦ.

Хостинг достаточно дорогой 3795 руб./мес. за 100 гб. Ресурсов на тарифе выделено достаточно много.В поддержку за последние пол года обращался 3-4 раза - всегда отвечают быстро и по-делу.

Никаких особенных отличий, кроме высокой производительности я не заметил. Впечатления вполне положительные.

 

Достоинства:
— Высокий uptime
— Производительность
— Толкова служба поддержки		Недостатки:
— Медленный личный кабинет
— Цена
Воронков В.А. (технический директор GLT Labs)
18/02/2020
Подтвержден
Bitrix Boost

Предполагался отзыв, но по объему вышел полноценный обзор =)

Что выяснилось в процессе поиска по-настоящему производительного хостинга для битрикса: зачастую, заявленные оптимизированные тарифы не отвечают заявленным характеристикам. Поэтому, пришлось серьезно изучить тему прежде, чем сделать собственные выводы.

За маркетингом часто скрываются неудобства. Например, личные кабинеты (лучшем случае на BillManager), а в некоторых, и вовсе невозможно разобраться без технической поддержки.

После покупки тарифа может выясниться, что есть технические ограничения, от невозможности изменить записи у домена вплоть до получения “грязных” IP-адресов (скорее всего за спам от предыдущих владельцев). Не хочу показывать пальцем на такие хостинги, но идеальных, как я понял - нет. И да, зарубежные хостинг-провайдеры - не панацея. Например, в том же Hetzner за любой “пшик” (при том, даже не ваш, а соседа по серверу) можно получить блокировку, и без объяснения причин.

Не сравнивая хостинги на практике сложно определить хороший. Кстати, с течением времени хостинги тоже имеют свойство терять качество услуг.

По итогу я разобрался с BTRXBoost, когда тестировал и оценил по ряду своих критериев:

1. Есть поддержка по телефону. Консультируют нормально, я задавал сложные технические вопросы и получал ответы сходу, без пауз и переадресаций.
2. Есть в рейтинге 1С Битрикс с высокими показателями производительности.
3. Адекватные отзывы на специализированных ресурсах и информация о репутации (физический офис, отзывы сотрудников, документы и проч.).
4. Круглосуточная поддержка. Не знаю, может только у меня так, но мне отвечали в течение 5 минут, по делу. Это реально большой плюс.
5. Тестовый и плантые тарифы работают одинаково быстро. При том, заявленные мощности вполне соответствует действительности (с небольшой разницей), хотя CPU я проверить не смог. Сайт завелся сразу, а производительность выросла с 42.12 до 175.1
Масштабируемость получилась от 8000 стр./сек., в остальное глубже не вникал. Мне достаточно.
6. В течение месяца проблем с работой сайта не наблюдалось (без тормозов, без сбоев и отключений). Полет нормальный.
7. Без документации для нубов. Сам занимаюсь администрированием и хорошо различаю, когда пишут “воду”, а когда по-сути дела. Информация действительно помогает в понимании и работе с хостингом.

Из минусов:

Могу отметить тормозной личный кабинет. Какие-то разделы у меня грузятся по целой минуте. Это раздражает, надеюсь разработчики это исправят.

Ну и самый мощный минус: 

Это ispmanager. Кто имел опыт работы с cpanel - тот уже не будет доволен этим глючным isp. Хотя, ispmanager все же лучше, чем собственная древняя панель, например как в 1gb (кто пользовался их услугами меня поймет).

Подводя итог, хочу пожелать сервису отказаться от Ispmanager и дать клиентам человеческую CPanel.

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    Частые вопросы (блок)
    NS-записи хостинга Bitrix Boost для доменов

    В случае размещения на нашей хостинг-площадке сайта - мы бесплатно предоставляем DNS-серверы.

    Основные NS-адреса для доменов:

    ns1.cameta.ru
    ns2.cameta.ru

    Альтернативные NS-адреса для интернациональных доменов в зонах .com .net .org .biz и др.

    ns1.cameta.org
    ns2.cameta.org

    Обратите внимание: одновременно использовать основные и альтернативные NS для домена нельзя. Либо укажите ns1/ns2.cameta.ru, либо ns1/ns2.cameta.org (всего должно быть 2 записи. Записей ns3/ns4 быть не должно).

    Смена NS-адресов у домена может занять от 2 до 72 часов в зависимости от скорости обновления записей у интернет-провайдеров.

    Настройка и контроль параметров PHP

    Вы можете самостоятельно контролировать параметры PHP в панели управления ISPmanager - в разделе "WWW" в пункте меню "PHP" выберите используемую версию PHP и нажмите "Настройка". Уточним, что режим работы PHP в таком случае должен быть FastCGI.

    После выбора актуальной версии, чтобы отредактировать нужный параметр PHP, выделите имя переменной и нажмите "Изменить" на панели.

    После назначения переменной нажать "ОК" для сохранения параметров. Сменить версию PHP можно по этой инструкции.

    Самостоятельный перенос сайта на Bitrix Boost

    Для ручного переноса битрикс-сайта на наш хостинг:

    1. Добавить Ваш домен в панели управления хостингом в разделе "WWW-домены" с включением PHP в режиме FastCGI (или воспользоваться нашим техническим доменом).
    2. Создать базу данных в панели управления хостингом в разделе "Базы данных".
    3. Перенести продукт "1С-Битрикс" по официальной инструкции. Так же можно использовать FTP и PhpMyAdmin, перенести файлы и базу данных сайта.
    4. Скорректировать доступ к базе данных в файлах сайта bitrix/.settings.php и bitrix/php_interface/dbconn.php.
    5. Очистить кэш из административной панели сайта "1С-Битрикс" или очистить каталоги сайта bitrix/cache и bitrix/managed_cache.
    6. Изменить NS-серверы домена в панели Вашего регистратора на наши по инструкции и дождаться обновления DNS. Если домен зарегистрирован у нас, то данный пункт будет выполнен автоматически.

     

    Для полуавтоматического переноса битрикс-сайта:

    1. Создайте свежую резервную копию средствами Битрикс, в облако: ваш_сайт/bitrix/admin/dump_list.php Потребуется создать пароль для резервной копии.
    2. Скачайте файл restore.php и разместите его в корневой директории сайта на нашем хостинге.
    3. Запустите скрипт по адресу: ваш_сайт/restore.php Если вы еще не меняли NS-записи домена к нашему хостингу, то можно воспользоваться техническим доменом вместо основного. Технический домен доступен в разделе "домены" вашей хостинг-панели.
    4. Выберите пункт "Развернуть резервную копию из облака "1С-Битрикс" и укажите лицензионный ключ, который можно посмотреть по адресу: ваш_сайт/bitrix/admin/update_system.php
    5. Система восстановления предложит выбрать из нескольких резервных копий (если есть) - выберите последнюю.
    6. Введите пароль от резервной копии, который вы создавали на первом шаге.
    7. Система восстановления начнет работу по копированию резервной копии и развертке сайта. Процесс может занять некоторое время.
    8. На шаге "восстановление базы данных" потребуется создать базу данных на нашем хостинге (в панели управления хостингом см. раздел "Базы данных").
    9. После создания новой базы данных вернитесь к скрипту восстановления. Заполните поля данными доступа к новой базе данных. Сервер баз данных должен быть localhost (не менять). Снимите отметку с пункта "Создать базу данных если не существует". Нажмите кнопку "Восстановить".
    10. Система восстановления продолжит работу по копированию базы данных. После завершения нажмите кнопку "Удалить локальную резервную копию и служебные скрипты".

    Копия сайта должна успешно запуститься на нашем хостинге.

    Зарегистрировать хостинг Bitrix Boost

    Список услуг хостинга представлен в виде shared-хостинг, VPS и выделенных серверов. Рассмотрим пример заказа shared-хостинга для 1С Битрикс.

    1. Пройдите в раздел "Битрикс-хостинга".
    2. Выберите желаемый тариф, нажав на кнопку "Оформить".
    3. В открывшемся диалоговом окне для оформления заказа необходимо выбрать обязательные 2 опции: период оплаты и указать домен (если имеется) или регистрацию нового домена, и нажать «Далее». Вы будете переадресованы на страницу «Корзина». При необходимости, доступны дополнительные услуги: перенос сайта с другого хостинга, регистрация домена, автопродление услуги, автоматическая установка 1С Битрикс на хостинг.
    4. Проверяем данные и нажимаем "Оформление заказа".
    5. На странице оформления заказа вводим корректные данные. Выбираем удобный способ оплаты и подтверждаем ознакомление и согласие с условиями договора-оферты. В зависимости от выбранного способа оплаты, вы будете перемещены на страницу платежной системы или получите счет (квитанцию) для оплаты услуг.
    6. Процесс оформление заказа завершен. Данные доступа в личный кабинет Bitrix Boost автоматически отправляются на ваш email (указанный при регистрации). Данные для доступа к панели управления хостингом предоставляются после оплаты и поступления средств. Для проверки статус заказа, перейдите в личный кабинет Bitrix Boost и нажмите на пункт "Мои заказы" или "Мои продукты и услуги".

    В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в службу технической поддержки.

    Тестирование Битрикс-хостинга (20 дней бесплатно)

    Для тестирования услуг хостинга BitrixBoost вам доступен бесплатный тестовый тарифный план на 20 дней (см. тарифный план). В течение этого периода Вы можете оценить возможности и работу нашего хостинга. Для установки продукта Битрикс воспользуйтесь автоустановкой (в процессе заказа выберите соответствующую опцию), либо установите продукт самостоятельно в соответствии с этой документацией.

    Низкая производительность битрикс-сайта

    Решения из маркетплейса Битрикса могут значительно снижать производительность. Тест производительности рассчитывается по формуле Битрикс, на чистой установке редакции "малый бизнес". Любые сторонние решения или изменения на сайте влияют на показатель производительности.

    Сторонние решения, типа шаблонов от АСПРО требуется настраивать с помощью поставщика, а не хостера. В данном случае, мы знаем о работе и возможных ошибках выбранного шаблона наравне с Вами.

    При частом запуске монитора производительности производительность будет снижаться т.к. в процессе тестирования создается избыточная (пиковая) нагрузка и при частом повторении срабатывают средства защиты системы HyperBoost.

    Производительность измеряется на текущий момент времени и зависит от активных процессов на сервере. Процессы запускаются сайтами (cron, генерация кэша и др.), а также программным обеспечением ОС (например, создание бэкаов). На нагрузки влияет паралелльный запуск тестов производительности, аналогично как и при внешним сканировании страниц сайтов парсерами и скрипт-роботами.

    Так же обращаем внимание, что скорость загрузки сайта может зависеть от работы CDN 1С Битркс (1c-bitrix-cdn.ru).

    Восстановление из резервной копии

    Для всех тарифных планов (кроме VPS и выделенных серверо) резервные копии создаются ежедневно средствами хостинга. Создание копий средствами сайта нецелесообразно (резервные копии в этом случае дублируются).

    Обеспечивается хранение 7 ежедневных, 4 недельных и 1 месячной копий только при условии активного аккаунта. Резервные копии непродляемых более 30 дней хостинг-аккаунтов утилизируются без возможности восстановления.

    Инструкция по самостоятельному восстановлению резервной копии.

    Настройка почты, отправка писем, спам и др.

    См. подробные инструкции по настройкам, работой и обслуживанию внутренних и сторонних почтовых систем.

    Настройка агентов 1С Битрикс
    Для настройки выполнения агентов 1С Битрикс воспользуйтесь инструкцией.

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