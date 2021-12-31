Защита сайта от ботов

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хостинг для продуктов 1С Битрикс
хостинг для продуктов 1С Битрикс
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BTRXBoost Anti-Bot – это автоматизированные средства защиты по борьбе с негативным влиянием на сайты от деятельности ботов.Высокая эффективность с гарантией положительных результатов.
Коммерческие тематики подвергаются накрутке поведенческих факторов в несколько раз чаще, чем другие. Вероятность того, что в тематике вашего сайта конкуренты используют накрутку поведенческих факторов с помощью ботов – более 90%, ведь данный способ является одним из наиболее эффективных (и одновременно рискованных) средств для продвижения сайтов.
Для большей эффективности ботнета требуются процедуры “прогрева” т.е. собирается история посещений сайтов в определенных тематиках, чтобы профиль бота казался более похожим на человека. Таким образом веб-мастера настраивают алгоритмы работы на посещение большого количества сайтов в общих и целевых тематиках. При этом, с целью экономии ресурсов - намеренно сокращается время провождения ботами на посещаемых сайтах. Для Яндекса – это сигнал о том, что посетители не находят искомой информации и быстро покидают сайт, а значит он менее полезен и его позиции стоит понизить в поисковой выдаче.
Возрастает объем показателей “отказов”. Если ботнет недостаточно качественный, то происходит рост показателей “роботности”, что в конечном счете может привести к длительной пессимизации позиций за попытки накрутки. К сожалению, анализ поведенческих факторов в алгоритмах Яндекса далеки от совершенства (частые ошибки при оценке трафика и сайтов).
Конкуренты также могут использовать намеренную пессимизацию сайтов из тематического окружения с целью более быстрого продвижения своего ресурса. Такое воздействие оказывается более сильным, вплоть до бана сайта. Также случаются целенаправленные бот-атаки конкурентов для исключения сайтов из выдачи.
Система блокирует ботам доступ к сайту, либо скрывает счетчик Яндекс.Метрики, если они смогли пройти первую ступень защиты.
Если сайт еще не сильно пессимизирован и не забанен в Яндексе, то после блокировки бот-трафика существенно улучшаются показатели “отказов” и “роботности”, вслед за этим восстанавливаются ранее утерянные позиции в поисковой выдаче. Обычно, в течение 2-4 недель после установки и настройки защиты на сайт.
Защита требуется на постоянной основе т.к. нет конечного количества ботов и используемых ими средств уникализации (ip-адреса, user-agents, fingerprints и др.).
Также важно отметить, что нельзя резко выключать и включать защиту т.к. с большей долей вероятности это может привести к бану сайта. С точки зрения алгоритмов Яндекса - резкий запуск/остановка трафика является явным признаком накрутки. К сожалению, доказать Яндексу обратное – практически невозможно (даже если повезет и удастся провести переписку с реальным человеком из поддержки).
Аномальный рост переходов по ключевым запросам на сайт из поисковой выдачи Яндекс.
Может возникать как кратковременное явление, так и на постоянной основе. Возможен резкий и плавный рост трафика с поисковой системы.
Как проверить?
Если общее количество переходов по ключевому запросу превышает 20-30% от месячной нормы по wordstat.yandex.ru, то высока вероятность поведенческого воздействия на сайт.
Проверить показатели “отказов” и “роботности” в Яндекс.Метрике
Возможные резкие всплески или постепенное возрастание с течением времени. Обычно для анализа берется диапазон данных за 3-6-12 месяцев.
Вести историю позиций ключевых запросов
Ручная проверка позиций не подходит ввиду персонализации выдачи. Для такого типа анализа существуют специализированные платные сервисы для проверки позиций с сохранением истории. Сканирование позиций должно выполняться ежедневно т.к. частота апдейтов в Яндексе изменилась вплоть до нескольких часов (особенно для редких, низкочастотных запросов). Важно наблюдать за динамикой позиций во времени от 1 до 6 месяцев.
Собственная накрутка не избавляет от косвенного влияния ботов других веб-мастеров, поэтому требуется защититься от сторонних ботов, но не блокировать собственных. Наша система позволяет установить режим проверки ботов на принадлежность к определенной сети (ботнету) по индивидуальным признакам (принцип проверки нами не публикуется).
Таким образом сохраняется влияние положительных поведенческих факторов создаваемых ботами вашей сети (ботнета) и полностью исключается влияние сторонних ботов с негативным влиянием.
Поддержка толковая, но борзая. Не рекомендую для душевноранимых)))
Добрый день!
Воспользовался акцией 2 года хостинга при оплате одного. Тест прошел на малом бизнесе. Вполне хорошие результаты скорости.
Привет!
Пол часа назад купил хостинг и протестировал. Все хорошо работает. Скорость и мощность на уровне.
Рекомендую хостинг для высоконагруженных проектов.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
СПАСИБО ЗА КАЧЕСТВЕННЫЙ И БЫСТРЫЙ ПЕРЕНОС САЙТА!
Переходили с Beget из-за проблем с постоянными отключениями. На Btrxboost проблемы исчезли, сайт работает стабильно.
Примерно за год две аварии. Ни разу не известили и не прореагировали оперативно. Узнавал об авариях по факту, то есть, когда сайты лежали уже несколько часов. Оба раза дозвониться по телефону, указанному на сайте, было невозможно. Тупо не брали трубку. Никакой заявленной круглосуточной техподдержки и мониторинга не существует. О проблемах они узнали от нас.
Ускорение сайтам дают хорошее, но такая ситуация с мониторингом и техподдержкой ни в какие рамки не лезет.
UPD. Техническая поддержка работает круглосуточно через тикет-систему и email. Прием звонков в выходные дни работает с 12:00, о чем написано на сайте https://btrxboost.com/help/support-levels
В обращении для Вас оставили альтернативный номер телефона для связи с дежурным оператором (вне стандартного регламента поддержки по тарифному плану).
Надеюсь отзыв будет полезным. С компанией Битрикс Буст начали сотрудничество три месяца назад. Подкупила быстрый обратный звонок, менеджер вежливо и довольно подробно объяснил за услуги. Ну а в целом, вполе шустрый, сайты действительно работают быстрее, чем у других а-ля "битрикс-хостингов".
НО! Первый месяц все было хорошо, потом один из выходных сайт не был доступен с 6 до 8 утра. Телефоны - ниале. Написал в поддержку. Ответили быстро. Проблема в дата-центре у провайдера, вроде как все в курсе. На сайте информации о проблеме нигде нет. Пока не напишешь будешь сидеть и ждать у моря погоды. Пока наблюдаю, но сделайте как у других хостеров оповещения в личном кабинете хотя бы или в телеге. По-моему клиенты недолжны сами добывать информацию почему у них сайты не работают.
Высокотехнологичный сервис, отлично ставлю
Здравствуйте btrxboost.com
Выражаю благодарность за оперативное решение задачи по восстановлению окружения bitrix env и его компонентов.
Благодаря грамотной и четкой работе специалистов Вашей поддержки удалось восстановить работоспособность сайтов в короткий срок.
Приятно, что в бесплатную поддержку входит исправление ошибок ПО выделенных серверов.
Среди многих хостингов - BTRXBOOST стабилен и всегда одинаково работает. Поддержка вменяемая, реакция на тикеты вполне хорошая. Сайты лучше размещать на тарифах enterprise, работают быстрее.
Хостинг радует своим сервисом. Но единственный минус - очень медленный личный кабинет. В отзывах уже писали об этом.
Разработчики, сделайте кэширование ЛК.
Удачи!
Отзыв от Coolcamps:
Ребята, спасибо за помощь с восстановлением работы сайта. Быстро и оперативно. За адекватной и отзывчивой поддержкой – рекомендуем Btrcboost!
Пока радуют сервисом. Дальше будет видно.
Выражаем благодарность поддержке компании за помощь в подборе и оформлении хостинга с сопутствующими услугами. Сервисом очень довольны. 5 звезд
Хороший честный хостинг. Работаем с btrxboost.com второй год на тарифе Enterprice 100. Хорошая скорость работы и адекватная поддержка. Проблемы бывают, но редко. Всегда четкая и точная информация и в тикетах и по телефону. Хостингом доволен.
Являюсь новым клиентом. Хостинг отличается быстротой ответа технической поддержки (3-5 минут) и оценкой масштабируемости (> 15000 страниц в минуту!!!). Сайт достаточно информативный, все описано понятно и доходчиво. По телефону отвечают технари, не секретарь, что радует.
Нравится, что нет навязчивых рассылок и рекламы.
Пока из Российских хостингов Bitrix Boost очень нравится.
Плюсы — Очень и очень! грамотная поддержка! Ни единой отписки, все четко и по-сути. По ответам поддержки сразу понимаешь, что хостинг ориентирован на решение проблем клиентов. Производительность согласно заявленной в тарифах, все честно.
Минусы — очень медленная работа личного кабинета после регистрации в сервисе. Скорее всего в биллинге хостера не используется кэширование или еще что-то. Это не критично, лишь бы качество услуг не падало.
Тестировал и сравнивал Буст с таймвеб. Производительность на таймвебе получилась ниже, порядка 39, на бусте 110. Скорость видимой загрузки сайта быстрее, но не сильно. Удивила скорость работы поддержки! Если таймвеб отвечает 2-3 часа, то поддержка буста реагирует через пару минут. Это реально круто!
Используем VPS-100 для нескольких сайтов и CRM. Настройки контейнера по-умолчанию недостаточные для запуска портала (CRM), пришлось донастраивать самостоятельно и частично с привлечением службы поддержки. Известная проблема с запуском приложений iOS для Битрикс-портала тут решаема, но по-умолчанию работать не будет, нужно настраивать. Много нюансов при работе с nginx и push-сервером. Новичку будет сложно разобраться, лучше сразу написать в поддержку.
Впечатления за несколько месяцев вполне положительные. Хостинг не подводил, за исключением недавнего downtime почти на 2 часа из-за падения сети в ДЦ (по словам поддержки хостера).
Здравствуйте!
Благодарю хостинг BTRXBoost за своевременно оказанную помощь с переносом сайта и очисткой от вирусов.
Хороший честный хостинг. Работаем с btrxboost.com второй год на тарифе Enterprice 100. Хорошая скорость работы и адекватная поддержка. Проблемы бывают, но редко. Всегда четкая и точная информация и в тикетах и по телефону. Хостингом доволен.
Плюсы: быстрый, гибкие настройки, грамотная поддержка.
Минусы: неудобный и медленный личный кабинет.
Хостинг определенно заточен для профессиональных пользователей. Новичку не разобраться. Пытался настроить параметры для сайта через панель - ничего не получилось, обращался в поддержку.
Вопросы решили, помогли, все работает, но лезть в панель без сопровождения не очень хочется, дабы не поломать настройки. Сайт работает быстро, падений нет, все работает ровно.
Рекомендовал хостинг знакомым и друзьям веб-мастерам.
Не буду рекомендовать хостинг в связи с инцидентом 28.02.2021 когда большая часть серверов хостера легла на 6 часов. Падение сети Ростелекома, а в след за ними Селектел - проблема глобальная, но почему не было резервного канала? Мне пришлось выруливать конфликты с клиентами, сайты которых я размещал у данного хостера, тратить свои нервы еще и за свои деньги разбираться. Уважаемые, Битрикс Буст, не смотря на вашу клиентоориентированность, честность и даже компенсации - это все ПШИК в сравнении с репутационными рисками.
Спасибо за длительное сотрудничество, но перехожу на сервер в США. Наши дата-центры оставляют желать лучшего, даже не смотря на лицензии TIER-II-III.
P.S. лично к поддержке хостинга претензий не имею, понимаю, что сотрудники не виноваты, да и сам хостер явно нес убытки и принял удар на себя за косяки ДЦ.
Вполне адекватный хостер с поддержкой по телефону. После заказа хостинга и регистрации начинает тормозить личный кабинет. Пожалуйста, исправьте.
Достаточно шустрые серверы и по отклику и по мощности. Простого тарифа SSD-10 хватает на 3-5 сайтов на редакции малый бизнес.
С учетом, что тарифы у хостера не самые дешевые, но производительные, то размещая несколько ресурсоемких сайтов выходит достаточно экономично. Аналогичные тарифы у других хостеров для 1С Битрикс будут подешевле, но слабее и на круг выйдет дороже.
Добрый день. Отклик положительный, работает быстро и без сбоев, годится для сайтов с высокой посещаемостью.
Поддержка у хостинга хорошая, быстро отвечают, идут на встречу. Нравится подход.
В остальном: медленный личный кабинет, как-то странно организованы разделы, искать неудобно.
Учебные материалы достаточно подробные и понятные.
Серверы быстрые, сайт не тормозит.
Буду краток: этот хостинг работает в 2-3 раза быстрее, чем рег ру или таймвеб. Хороший ценник, скидки в тему. Пользуюсь и не жалуюсь.
Переносили сайт после хостинга SpaceWeb. Брали тариф "Битрикс SSD-50" на 1 год. Надеясь на заявленный уровень производительности 240+, но по-факту получилось 160-180. Поддержка заверяет, что проблема в сайте.
Параллельно тестировали на Jehost (первый в списке хостингов на сайте битрикса) – производительность плавала от 150 до 190. С чем связано - не понятно, может на серверах много сайтов. Пока разбираемся.
Впечатления от Btrxboost двоякие. Зачем заявлять такие цифры по производительности, если нет возможности их получить?
Почитал хвалебные отзывы, купил тариф SSD-5 на месяц попробовать. Серверы мощные, копия сайта заработала значительно быстрее, чем на Таймвебе. Производительность немного возросла, но не существенно.
Служба поддержки отвечает быстро, минут 5-10. Проблемы решают быстро, без шаблонов и бессмысленных уточнений.
Отзыв: отличное сочетание цены и качества. Серверы поставляются без "пробега" (нулевые SSD-диски). Установка и настройка была произведена за 6 часов. В качестве программного окружения используется Bitrix Environment с точной настройкой под приложения Битрикс. Для удобства управления сервером поверх Bitrix Env установлена панель ISPManager 5. Замена компонентов (диски) выполняется бесплатно, в ночное время (по согласованию) и без каких-либо сложностей. Техническая поддержка помогает с нетиповыми задачами.
Рекомендуем Bitrix Boost, как надежного поставщика хостинг-услуг.
Аналогичные тарифов для Битрикс интернет-магазин + CRM на других хостингах не нашел. Хороший хостинг, адекватные цены.
Покупал хостинг для интернет-магазин + crm по скидке 20%. Работает быстро, все приложения (на ios, android) для Битрикс 24 работают.
Без сбоев за последние 3 месяца.
С наступающим!
Производительность выросла с 37 до 161
Мой отзыв определенно положительный, но не о технических особенностях и сервисе, а о человеческом отношении к клиентам.
Я такого не встречал, чтобы в коммерческой организации мне помогали так, что за МЕНЯ посчитали как сэкономить, проконсультировали от А до Я и относились с пониманием к разным ситациям и помогали.
Ведь как, хостинги с клиентов обычно выжимают деньги, если что-то не по договору - отправляют лесом. Если сами косячат - спросить не с кого.
Bitrix Boost в этом смысле перевернул мое отношение к этой сфере услуг, да и в целом, я не получал такого общения с пониманием и помощью. Дай Бог всем ребятам из поддержки и менеджерам Здоровья и Успехов! Спасибо за Человечность среди всех этих "роботов". Однозначно рекомендую всем у кого сайты на битриксе - меняйте хостинг, переходите в эту компанию, не пожалеете!
Действительно мощный хостинг.
Хорошо консультируют, быстро отвечают. 5 из 5.
Надежный и провернный хостер. Размещаем сайты с 2018 - качество услуг не упало, поддержка работает как всегда на высшем уровне!
Самая адекватная и понятная техподдержка из всех с которой доводилось иметь дело среди русских хостингов.
Объясняют по проблемам и решениям, на пальцах, быстро и по-сути дела.
Сравнивала с reg.ru, jehost.ru, timeweb.ru, sweb.ru, 1gb.ru
У каждого хостера свои приколы в поддержке: шаблонные ответы, либо замороченные для сисадминов или отвечают раз в сутки (если еще вопрос в будни).
Пожалуйста, не теряйте в качестве и буду рекомендовать ваши услуги, просто за то, что работаете с людьми по-человечески.
Здравствуйте. Хостинг хорошо подходит для высоконагруженных сайтов. Были перенесены 5 корпоративных сайтов на хостинг Битрикс Буст. Все сайты в одном аккаунте. Нет перегрузок, ошибки 502 пропали. Выгрузки из 1С УТ выполняются без проблем.
Рекомендую.
Будьте осмотрительнее с данным хостером!
Отключают услугу и расторгают отношения без предварительного уведомления. Не подходит в качестве абузоустойчивого.
Хорошо продуманная тарифная сетка. Покупали тариф Битрикс SSD-50, но не пригодились все ресурсы, перешли на SSD-25. Разница вернулась на баланс личного кабинета. Удобно.
Поддержка хостинга очень адекватная и отзывчивая. Для меня самое важное - это оперативность ответов на технические вопросы. Не жалею, что выбрал Btrx Boost. Успехов Вам в развитии!
Тормозной личный кабинет. Серверы в Питере и Москве. Есть SSH на обычных тарифах. Достаточно стабильный в сравнении с другими шаредами, за пол года использования был 1 сбой на 10 минут.
Благодарю поддержку за быструю реакцию и помощь с сайтом.
В Bitrix Boost попробовал тариф битрикс shop ssd-50 для сравнения с Timeweb. Скорость сайта возросла, не тормозит. Производительность выросла. Личный кабинет удобный, хостинг-панель ISPmanager - классика. Скорость отклика хорошая 10-15 мсек (проверка Москва - Москва). Выгрузки из 1с проходят без сбоев.
Впечатления положительные, пока не жалуемся.
Простое управление, мощный хостинг. Рекомендую.
Работаем с середины 2019 года, нареканий нет. Удобно, что есть мощные тарифы хостинга с большим дисковым пространством. Аналогичных по параметрам тарифов у других битрикс-хостеров нет. Предлагать клиентам не стыдно, компания ни разу не подвела.
Не являюсь профессионалом в области сайтов и хостинга, но насколько я понимаю, поддержка на то и нужна, чтобы объяснять клиентам как пользоваться сервисом. Если клиент чего-то не знает - это нормально, значит, нужно объяснять.
Ситуация следующая, перенесли сайт на хостинг BTRXBOOST, настройки все сделали, диагностику и ускорение сделали. Сайт благо стал работать быстрее. Дальше потребовалось настроить CRM Битрикс24 и началась эпопея... Оказалось, что хостер не делает настроек портала и не отвечает за правильную работу этой системы. Типа клиент должен сам все настраивать или нанимать специалистов. Если вы заявляете, что хостинг работает с Битрикс 24, то любой клинет понимает это, как услугу под ключ. На деле же совсем иначе, инструкций по настройке нет, пришлось обращаться в поддержку битрикса. К слову, там тоже не шибко помогают, просто кидают ссылки на инструкции и разбирайся сам. Я не разработчик!
В общем, это хостинг для гуру-гениев Битрикса, а для обычных рядовых пользователей поддержка а-ля "все делай сам".
Также удивляет реакция поддержки в ответах, какие-то предупреждения, типа у них есть регламент, а мы его нарушаем. Ну и зачем тогда писать, что сертифицированы?
Хостинг уже оплачен, пока пользуемся как есть, но в поддержку за помощью обращаться особого смысла не вижу, настраиваю CRM самостоятельно.
Хостинг нам подошел благодаря индивидуальным тонким настройкам под сайт. Также есть резервный кластер для изолированного запуска и тестирования сайтов по нагрузкам.
Отзывы обычно не пишу, но сайт был недоступен вчера в полночь. Написал в поддержку - ответили через минуту, пояснили ситуацию и огласили сроки решения (по факту заработал через 5 минут после обращения). За сбой в работе ругаю.
Все же оперативность поддержки и ответственность перед клиентами у этого хостера существует. Негатив снят. Удачи и не больше не падайте!
Опыт использования: полгода или более
Тариф: Битрикс SSD-SHOP 100
Стоимость тарифа: 3795 руб./мес.
Битрикс SSD-SHOP 100 не является абсолютно лучшим хостингом из всех, что мне довелось покупать. Однако, отмечу, что хостинги специализирующиеся на разных CMS – это отдельные специфические классы.
6 месяцев назад покупал тариф хостинга Bitrix SSH-SHOP-100. Личный кабинет сервиса очень тормозной и сначала думал, что это такой хостинг. Оказалось, проблема только на самом сайте компании, а сам хостинг вполне быстрый.
Проверка по монитору производительности 1С Битрикс показала 158.54, что в общем-то очень неплохо, при условии, что магазин на лицензии "Бизнес" с установленным решением от АСПРО.
Пинг у хостинга отличный 11-15 мсек (Москва). Аптайм моего сайта за последние 6 месяцев 100% по pingdom, но Яндекс-Метрика пару раз присылала уведомления о недоступности сайта, при том, оба раза я проверял лично с домашнего компьютера – сайт на момент уведомления о недоступности сайта по факту работал. Техподдержка хостера по данному вопросу ссылается на каналы ДЦ.
Хостинг достаточно дорогой 3795 руб./мес. за 100 гб. Ресурсов на тарифе выделено достаточно много.В поддержку за последние пол года обращался 3-4 раза - всегда отвечают быстро и по-делу.
Никаких особенных отличий, кроме высокой производительности я не заметил. Впечатления вполне положительные.
|Достоинства:
— Высокий uptime
— Производительность
— Толкова служба поддержки
|Недостатки:
— Медленный личный кабинет
— Цена
Предполагался отзыв, но по объему вышел полноценный обзор =)
Что выяснилось в процессе поиска по-настоящему производительного хостинга для битрикса: зачастую, заявленные оптимизированные тарифы не отвечают заявленным характеристикам. Поэтому, пришлось серьезно изучить тему прежде, чем сделать собственные выводы.
За маркетингом часто скрываются неудобства. Например, личные кабинеты (лучшем случае на BillManager), а в некоторых, и вовсе невозможно разобраться без технической поддержки.
После покупки тарифа может выясниться, что есть технические ограничения, от невозможности изменить записи у домена вплоть до получения “грязных” IP-адресов (скорее всего за спам от предыдущих владельцев). Не хочу показывать пальцем на такие хостинги, но идеальных, как я понял - нет. И да, зарубежные хостинг-провайдеры - не панацея. Например, в том же Hetzner за любой “пшик” (при том, даже не ваш, а соседа по серверу) можно получить блокировку, и без объяснения причин.
Не сравнивая хостинги на практике сложно определить хороший. Кстати, с течением времени хостинги тоже имеют свойство терять качество услуг.
По итогу я разобрался с BTRXBoost, когда тестировал и оценил по ряду своих критериев:
1. Есть поддержка по телефону. Консультируют нормально, я задавал сложные технические вопросы и получал ответы сходу, без пауз и переадресаций.
2. Есть в рейтинге 1С Битрикс с высокими показателями производительности.
3. Адекватные отзывы на специализированных ресурсах и информация о репутации (физический офис, отзывы сотрудников, документы и проч.).
4. Круглосуточная поддержка. Не знаю, может только у меня так, но мне отвечали в течение 5 минут, по делу. Это реально большой плюс.
5. Тестовый и плантые тарифы работают одинаково быстро. При том, заявленные мощности вполне соответствует действительности (с небольшой разницей), хотя CPU я проверить не смог. Сайт завелся сразу, а производительность выросла с 42.12 до 175.1
Масштабируемость получилась от 8000 стр./сек., в остальное глубже не вникал. Мне достаточно.
6. В течение месяца проблем с работой сайта не наблюдалось (без тормозов, без сбоев и отключений). Полет нормальный.
7. Без документации для нубов. Сам занимаюсь администрированием и хорошо различаю, когда пишут “воду”, а когда по-сути дела. Информация действительно помогает в понимании и работе с хостингом.
Из минусов:
Могу отметить тормозной личный кабинет. Какие-то разделы у меня грузятся по целой минуте. Это раздражает, надеюсь разработчики это исправят.
Ну и самый мощный минус:
Это ispmanager. Кто имел опыт работы с cpanel - тот уже не будет доволен этим глючным isp. Хотя, ispmanager все же лучше, чем собственная древняя панель, например как в 1gb (кто пользовался их услугами меня поймет).
Подводя итог, хочу пожелать сервису отказаться от Ispmanager и дать клиентам человеческую CPanel.
В случае размещения на нашей хостинг-площадке сайта - мы бесплатно предоставляем DNS-серверы.
Основные NS-адреса для доменов:
ns1.cameta.ru
ns2.cameta.ru
Альтернативные NS-адреса для интернациональных доменов в зонах .com .net .org .biz и др.
ns1.cameta.org
ns2.cameta.org
Смена NS-адресов у домена может занять от 2 до 72 часов в зависимости от скорости обновления записей у интернет-провайдеров.
Вы можете самостоятельно контролировать параметры PHP в панели управления ISPmanager - в разделе "WWW" в пункте меню "PHP" выберите используемую версию PHP и нажмите "Настройка". Уточним, что режим работы PHP в таком случае должен быть FastCGI.
После выбора актуальной версии, чтобы отредактировать нужный параметр PHP, выделите имя переменной и нажмите "Изменить" на панели.
После назначения переменной нажать "ОК" для сохранения параметров. Сменить версию PHP можно по этой инструкции.
Для ручного переноса битрикс-сайта на наш хостинг:
Для полуавтоматического переноса битрикс-сайта:
Копия сайта должна успешно запуститься на нашем хостинге.
Список услуг хостинга представлен в виде shared-хостинг, VPS и выделенных серверов. Рассмотрим пример заказа shared-хостинга для 1С Битрикс.
В случае возникновения вопросов, вы можете обратиться в службу технической поддержки.
Для тестирования услуг хостинга BitrixBoost вам доступен бесплатный тестовый тарифный план на 20 дней (см. тарифный план). В течение этого периода Вы можете оценить возможности и работу нашего хостинга. Для установки продукта Битрикс воспользуйтесь автоустановкой (в процессе заказа выберите соответствующую опцию), либо установите продукт самостоятельно в соответствии с этой документацией.
Решения из маркетплейса Битрикса могут значительно снижать производительность. Тест производительности рассчитывается по формуле Битрикс, на чистой установке редакции "малый бизнес". Любые сторонние решения или изменения на сайте влияют на показатель производительности.
Сторонние решения, типа шаблонов от АСПРО требуется настраивать с помощью поставщика, а не хостера. В данном случае, мы знаем о работе и возможных ошибках выбранного шаблона наравне с Вами.
При частом запуске монитора производительности производительность будет снижаться т.к. в процессе тестирования создается избыточная (пиковая) нагрузка и при частом повторении срабатывают средства защиты системы HyperBoost.
Производительность измеряется на текущий момент времени и зависит от активных процессов на сервере. Процессы запускаются сайтами (cron, генерация кэша и др.), а также программным обеспечением ОС (например, создание бэкаов). На нагрузки влияет паралелльный запуск тестов производительности, аналогично как и при внешним сканировании страниц сайтов парсерами и скрипт-роботами.
Так же обращаем внимание, что скорость загрузки сайта может зависеть от работы CDN 1С Битркс (1c-bitrix-cdn.ru).
Для всех тарифных планов (кроме VPS и выделенных серверо) резервные копии создаются ежедневно средствами хостинга. Создание копий средствами сайта нецелесообразно (резервные копии в этом случае дублируются).
Обеспечивается хранение 7 ежедневных, 4 недельных и 1 месячной копий только при условии активного аккаунта. Резервные копии непродляемых более 30 дней хостинг-аккаунтов утилизируются без возможности восстановления.
Инструкция по самостоятельному восстановлению резервной копии.
См. подробные инструкции по настройкам, работой и обслуживанию внутренних и сторонних почтовых систем.